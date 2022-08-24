Токаев провел совещание по экономическим вопросам

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НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Вопросы, касающиеся прогноза социально-экономического развития страны на 2023-2027 годы, а также проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы, обсудили сегодня на совещании правительства под председательством президента Касым-Жомарта Токаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно макроэкономическим показателям, которые представил премьер-министр Алихан Смаилов, реальный рост ВВП в 2022 году составит не менее 3%, а в 2023 году данный показатель достигнет 4%, сообщает Акорда.

Глава государства отметил достигнутую сбалансированность представленного прогноза социально-экономического развития. По данным правительства, прогнозируется номинальный рост ВВП с 103,6 трлн тенге в 2022 году до 120,7 трлн тенге в 2023 году. Увеличение доходной части бюджета прогнозируется за счет роста налоговых поступлений с 10,5 трлн тенге до 13,5 трлн тенге в 2023 году.

Положительным аспектом проекта республиканского бюджета является резкое снижение гарантированных трансфертов из Национального фонда с более чем 4 трлн тенге в 2022 году до 2,2 трлн в 2023 году. На макроэкономическую стабильность также положительно повлияет снижение ненефтяного дефицита с 8,3% до 6,8% в 2023 году.

Президент вновь обратил внимание правительства на необходимость обеспечения качественного планирования и распределения финансовых средств.

В целом глава государства поддержал представленный прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы и проект республиканского бюджета на 2023-2025 годы с учетом их доработки по обсужденным в ходе совещания моментам.