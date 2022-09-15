Токаев провел встречи с представителем Генсекретаря ООН по Альянсу цивилизаций и патриархом Иерусалимским

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял высокого представителя Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Моратиноса и патриарха Иерусалимского Феофила ІІІ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи с Мигелем Анхелем Моратиносом были обсуждены вопросы, связанные с повесткой VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и дальнейшим развитием сотрудничества между Казахстаном и Альянсом цивилизаций ООН, сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства поблагодарил Мигеля Анхеля Моратиноса за приезд в Казахстан и последовательную поддержку в проведении форума. Он также высоко оценил усилия Альянса по продвижению культуры мира, терпимости и усилий по объединению людей.

В свою очередь высокий представитель Генерального секретаря ООН отметил высокий уровень организации VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и выразил надежду, что его итоги будут способствовать укреплению мира, согласия и межрелигиозного диалога.

На встрече с патриархом Иерусалимским были обсуждены вопросы продвижения межрелигиозного и межконфессионального диалога.

Глава государства поблагодарил патриарха за участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и его личную неизменную поддержку в продвижении высоких целей и задач этого важного форума.

Патриарх Иерусалимский Феофил ІІІ выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить Казахстан. Это третье по счету участие патриарха в съезде. Он акцентировал внимание на важности принятия решительных действий со стороны мировых лидеров, направленных на продвижение ценностей мира, согласия и взаимоуважения.

Высокий гость также высказал надежду, что итоги съезда позволят выработать четкие ориентиры для дальнейшего укрепления мира.