Токаев раскритиковал слабую межведомственную координацию в сфере водопользования

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НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Под председательством президента Казахстана состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам. В повестку было внесено три вопроса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мероприятие началось с обсуждения вопроса о развитии Алматинской агломерации. С докладами выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров, аким Алматы Ерболат Досаев, аким Алматинской области Канат Бозумбаев. Свои предложения также высказали премьер-министр Алихан Смаилов, внештатный советник президента по вопросам экономического развития, заместитель председателя Высшего совета по реформам сэр Сума Чакрабарти и управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, сообщает пресс-служба Акорды.

По второму вопросу повестки дня - о развитии водной отрасли - слово было предоставлено министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву.

Выслушав министра, глава государства отметил, что в Центрально-Азиатском регионе вопрос обеспечения водными ресурсами всегда стоял очень остро. По его словам, сегодня ситуация стремительно усугубляется и становится глобальной проблемой.

Исследование института Земли Колумбийской климатической школы указывает на серьезные отрицательные сдвиги в структуре осадков в горах Тянь-Шаня. А это большая часть пресной воды для орошения и пастбищ. Круглогодичный снежный покров отступает в верхние части гор. Ученые ожидают еще более резкого отступления снеговой линии в ближайшие два десятилетия", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщил президент, сокращение внешнего притока воды усугубляется проблемами неэффективного ее использования. По его мнению, необходимо усилить государственный мониторинг состояния водных ресурсов.

Функционирует всего 310 гидрологических постов для изучения водного режима водотоков и водоемов при необходимых 800. Отсутствует полноценный государственный водный кадастр. Это не позволяет вести мониторинг за количественным и качественным состоянием водных ресурсов и иметь достоверный баланс водообеспеченности отраслей экономики", - указал на проблемы глава государства.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев подверг критике слабую межведомственную координацию в сфере водопользования. Он отметил, что водохозяйственная инфраструктура находится в ведении разных государственных органов, что зачастую осложняет проведение эффективной политики в отношении водных ресурсов.

Водный совет при первом заместителе премьер-министра был создан в 2015 году, заседал всего один раз. Но данный совет должен быть эффективным, он должен принимать решения, а не только быть совещательным органом для обмена мнениями. Фокусировка на вопросах текущего характера не позволяет принимать системные меры для нормализации ситуации в секторе. Отсюда и слабая переговорная позиция Казахстана по вододелению трансграничных рек. Без сильной внутренней водной политики невозможно выстроить эффективную водную дипломатию с соседними странами", - сказал президент.

По вопросу разработки "новой экономической политики" выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев, председатель президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Райымбек Баталов, внештатный советник президента Сума Чакрабарти.

Глава государства полагает, что беспрецедентные глобальные вызовы требуют полного переосмысления проводимой экономической политики.

Вся суть в том, что мы меняем подходы к достижению поставленных целей. Поэтому очень важно, что в проекте озвучены не только общие направления и лозунги, а даны конкретные контуры новых подходов. В то же время есть несколько блоков вопросов, которые нужно доработать. Во-первых, на мой взгляд, необходимо придать документу больше конкретности. Например, по каждому из направлений должен быть приведен примерный перечень экономических реформ, которые должны быть осуществлены, их задачи и цели. Также в проекте нечетко прописаны подходы к технологической модернизации и внедрению инноваций. Какой должна быть инновационная политика в новых реалиях? У нас, к сожалению, еще нет четкого видения в этом вопросе. Во-вторых, в рамках документа необходимо определить роли фонда "Самрук-Казына" и холдинга "Байтерек". Они очень значимые субъекты как экономики, так и государственной политики. Поэтому четкая настройка их работы будет во многом определять эффективность всей экономической политики", - считает Касым-Жомарт Токаев.

Президент в целом одобрил предлагаемые подходы и поручил доработать документ с учетом результатов сегодняшнего обсуждения.