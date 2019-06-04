Токаев с рабочей поездкой прибыл в Тараз

Тараз. 3 июня. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Жамбылскую область, передает Kazakhstan Today.
"В городе Таразе президент Казахстана планирует посетить ряд социально-культурных и промышленных объектов", - сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали.
Касым-Жомарт Токаев также встретится с представителями общественности, трудовыми коллективами и молодежью.
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