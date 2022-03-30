Токаев утвердил план по реализации своего послания

Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня провел совещание по вопросам реализации мартовского послания и утвердил общенациональный план мероприятий по его реализации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В заседании приняли участие премьер-министр, председатель мажилиса парламента, государственный секретарь, руководитель администрации президента и его заместители, а также председатель Центральной избирательной комиссии", - сообщает Акорда.
Глава государства заслушал предложения участников встречи и дал ряд поручений, направленных на эффективное исполнение общенационального плана мероприятий по реализации послания президента народу Казахстана от 16 марта 2022 года "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации".
Указ об утверждении плана мероприятий опубликован на сайте Акорды.
Правительству Республики Казахстан обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям послания главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", - говорится в тексте указа.
Информацию о ходе выполнения общенационального плана следует представлять в администрацию президента до 25 января года, следующего за отчетным годом.
Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов поручено обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий общенационального плана.
Контроль за исполнением настоящего указа возложен на администрацию президента.