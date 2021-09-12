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Токаев в 20-ю годовщину терактов 11 сентября: Воспоминания все еще живут в сердцах миллионов

11.09.2021, 11:22 8830
НУР-СУЛТАН. 11 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о терактах 11 сентября в США в 20-ю годовщину трагедии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 20-ю годовщину ужасных нападений 11 сентября мы присоединяемся к американскому народу в ознаменование одного из самых мрачных дней в истории США, который потряс весь мир. Воспоминания об этом жестоком акте, совершенном против всего человечества, все еще живут в сердцах и умах миллионов людей по всему миру", - написал президент в Twitter.

 
Токаев подчеркнул, что Казахстан твердо стоит на стороне международного сообщества в борьбе с терроризмом. 
 

Содействие безопасности и стабильности всегда было в основе стратегии Казахстана и его стратегического партнерства с США", - добавил Токаев.

 

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