Токаев в 20-ю годовщину терактов 11 сентября: Воспоминания все еще живут в сердцах миллионов

НУР-СУЛТАН. 11 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о терактах 11 сентября в США в 20-ю годовщину трагедии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 20-ю годовщину ужасных нападений 11 сентября мы присоединяемся к американскому народу в ознаменование одного из самых мрачных дней в истории США, который потряс весь мир. Воспоминания об этом жестоком акте, совершенном против всего человечества, все еще живут в сердцах и умах миллионов людей по всему миру", - написал президент в Twitter.

Токаев подчеркнул, что Казахстан твердо стоит на стороне международного сообщества в борьбе с терроризмом.

Содействие безопасности и стабильности всегда было в основе стратегии Казахстана и его стратегического партнерства с США", - добавил Токаев.

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