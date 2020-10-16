Токаев: Во время юбилея Абая мы не допустили расточительства

Семей. 15 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с речью на церемонии открытия памятника "Улы акын Абай улдарымен", открытие которого приурочено к 175-летию великого поэта и мыслителя Абая Кунанбаева, передает Kazakhstan Today.

На памятнике Абай изображен со своими сыновьями Акылбаем и Турагулом. Глава государства, поздравив участников мероприятия с юбилеем Абая, отметил, что почитание памяти поэта - это наш общий долг.

Великий Абай - не только гордость нашей страны, но и гений мирового масштаба. Это личность, которая смогла постичь всю глубину духовного мира казахского народа. Его стихи и слова назидания глубоко отражают наше национальное бытие. Абай, являющийся основоположником нашей современной литературы, оставил яркий след в истории страны. Его произведения не теряют актуальности уже более века. Они по-прежнему служат духовной пищей для всех нас. Богатое творческое наследие поэта - достояние казахского народа и всего человечества. Заветы Абая - это ориентир для подрастающего поколения", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что обновить наше общество мы сможем, только трудясь во благо народа и избавившись от "пяти врагов", упомянутых Абаем. По мнению президента, надежное функционирование системы "Ответственное государство - ответственное общество - ответственный человек" напрямую связано с благородными качествами, о которых писал поэт.

Для этого сегодняшнее поколение должно обращаться к наследию Абая и духовно совершенствоваться. Этот памятник должен вдохновлять молодежь. Абай и его мудрые сыновья Акылбай и Турагул, продолжившие его слова и дела, - это личности, которые служат примером для страны. Памятник символизирует преемственность поколений, взаимное уважение отца и детей. Воспитание должно стать одним из главных факторов, формирующих высокие качества нации", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что в этом году празднованию 175-летия Абая придавалось особое значение. В Казахстане и за рубежом были проведены масштабные мероприятия, на которых пропагандировалось наследие поэта, к его творчеству приобщали подрастающее поколение.

Во время юбилея мы не допустили расточительства. Считаю, что это один из способов избавиться от "хвастовства" и "суетных хлопот", которые критиковал Абай. Наследие великого мыслителя - бесценное достояние, открывающее путь к дальнейшему процветанию нашей страны. Пусть благородный дух Абая приведет нас к великим целям", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

После церемонии открытия президент посетил государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая "Жидебай-Борлі". Музей Абая был открыт в 1940 году в честь 95-летия со дня рождения поэта. Это первый в истории Казахстана литературно-мемориальный музей, сообщает пресс-служба Акорды.

К 175-летию поэта была проведена реконструкция залов музея, обновлены фасад и прилегающая территория. Памятник "Улы акын Абай улдарымен", торжественно открытый главой государства, расположен на территории этого музея. Президенту была представлена экспозиция музея. Посетители музея могут не только увидеть экспонаты, но и с помощью современных технических средств ощутить дух времени, в котором жил Абай, услышать, как звучат национальные музыкальные инструменты. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил работу мультимедийного зала. Президент также осмотрел залы "Детство поэта", "Становление поэта", "Творчество поэта", "Поэтическая школа Абая", "Семья", "Слова назидания", повествующие об основных этапах жизни и творчества великого мыслителя.

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