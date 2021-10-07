Токаев встретился с генсеком Всемирной таможенной организации

НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Сенат парламента Республики Казахстан ратифицировал соглашение о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников Содружества независимых государств, передает, KAZAKHSTAN TODAY.

Соглашением предусмотрена возможность привлечения Совместного подразделения к выполнению задач гуманитарного разминирования на территориях государств, не являющихся государствами-участниками СНГ.

Соглашение определяет порядок формирования, применения и завершения деятельности Совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников Содружества, его статуса на территории принимающей/транзитной Стороны, а также статуса военнослужащих в период проведения гуманитарного разминирования.

При этом, отмечается в заключении, Республика Казахстан считает, что такое направление возможно только в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН. В связи с этим, соглашение подписано с оговоркой.



