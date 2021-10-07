Токаев встретился с генсеком Всемирной таможенной организации

НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Всемирной таможенной организации Кунио Микурию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Токаев отметил что Казахстан уделяет большое внимание сотрудничеству с Всемирной таможенной организацией и высоко ценит личную поддержку руководителя ВТамО, оказываемую нашей стране, сообщает Акорда.
Президент подчеркнул, что в Казахстане проводится комплексная работа по поддержанию национальной экономики и международной торговли во время пандемии.
Кунио Микурия выразил признательность главе государства за возможность встречи, особо отметив лидерство Казахстана в Центральной Азии.
Генеральный секретарь ВТамО рассказал об итогах посещения Туркестана. Он высоко оценил процедуры таможенного оформления в новом аэропорту, указал на транзитный потенциал области и возможности транспортного коридора Восток - Запад.
По его мнению, Казахстан за время сотрудничества достиг значительного прогресса в таможенном администрировании. По его словам, внедрение электронного декларирования и принципа "единого окна" может служить примером лучшей практики для многих стран-членов Организации.
По итогам встречи достигнута договоренность продолжить всестороннее сотрудничество в таможенной сфере.
Сенат ратифицировал соглашение о совместном инженерном подразделении СНГ
07.10.2021, 10:36 379
НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Сенат парламента Республики Казахстан ратифицировал соглашение о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников Содружества независимых государств, передает, KAZAKHSTAN TODAY.
Соглашением предусмотрена возможность привлечения Совместного подразделения к выполнению задач гуманитарного разминирования на территориях государств, не являющихся государствами-участниками СНГ.
Соглашение определяет порядок формирования, применения и завершения деятельности Совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников Содружества, его статуса на территории принимающей/транзитной Стороны, а также статуса военнослужащих в период проведения гуманитарного разминирования.
При этом, отмечается в заключении, Республика Казахстан считает, что такое направление возможно только в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН. В связи с этим, соглашение подписано с оговоркой.
Президент РК наградил орденом "Отан" Досхана Жолжаксынова
07.10.2021, 09:15 8830
НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении орденом "Отан" Жолжаксынова Д. К.", сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За особые заслуги в развитии национальной культуры, кинематографии и театрального искусства наградить орденом "Отан" Жолжаксынова Досхана Калиевича", - говорится в документе.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Министр здравоохранения обратился к казахстанцам
06.10.2021, 20:40 76060
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - В ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой обратился к казахстанцам накануне сезона гриппа и ОРВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Клиника коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции схожа. Учитывая предстоящий эпидемический сезон гриппа и ОРВИ, необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью", - сказал Алексей Цой.
Он также напомнил о необходимости соблюдать простые меры профилактики, своевременно получить вакцинацию и сделать все, чтобы не заразиться и не заразить других.
Стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, здоровье каждого из нас и наших близких в наших руках", - сказала глава Минздрава.
Ранее министр здравоохранения Алексей Цой рассказал
, когда планируется начать ревакцинацию в Казахстане.