Токаев выразил соболезнования Эмиру Кувейта

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования эмиру Государства Кувейт шейху Навафу аль-Ахмаду аль-Джаберу Ас-Сабаху в связи с кончиной эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмада аль-Джабера Ас-Сабаха, передает Kazakhstan Today.
Президент Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о смерти эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмада аль-Джабера Ас-Сабаха, сообщает пресс-служба Акорды.
Шейх Сабах был широко известен как мудрый и дальновидный политик, выдающийся миротворец, его вклад в обеспечение региональной безопасности и стабильности получил высокую оценку со стороны международного сообщества. Ярким свидетельством этого служит присвоение Организацией Объединенных Наций Вашему старшему брату звания Гуманитарного лидера. В памяти казахстанцев шейх Сабах навсегда останется как человек, беззаветно служивший своей Родине и внесший весомый вклад в укрепление дружбы и многогранного сотрудничества между Казахстаном и Кувейтом. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, Вашей семье и всему народу Кувейта", - говорится в телеграмме.
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