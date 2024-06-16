15.06.2024, 11:28 47541
Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Мурата Ауэзова
Президент отметил огромный вклад государственного и общественного деятеля в повышение авторитета Казахстана на международном уровне
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Астана. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким государственного и общественного деятеля Мурата Ауэзова, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного государственного и общественного деятеля, культуролога, востоковеда, кавалера ордена "Барыс" I степени, дипломата Мурата Ауэзова.
Мурат Мухтарович был выдающейся личностью и интеллектуалом, посвятившим всю свою жизнь обогащению духовного мира нации и расширению горизонтов казахской науки. Его бесценным наследием стали глубокие исследования в области казахской литературы, культуры и истории. Активно занимаясь политической и общественной деятельностью, он внес огромный вклад в повышение авторитета Казахстана на международном уровне. Имя и светлый образ Мурата Мухтаровича, прожившего яркую жизнь и достойно продолжившего путь своего талантливого отца Мухтара Ауэзова, навсегда останутся в нашей памяти", - говорится в телеграмме.
Напомним, общественный деятель, культуролог, заслуженный деятель Казахстана Мурат Ауэзов скончался на 82-м году жизни.
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16.06.2024, 10:31 11746
Токаев поздравил медиков с профессиональным праздником
Он выразил медикам признательность за созидательную деятельность и пожелал им крепкого здоровья, счастья и новых достижений
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил работников сферы здравоохранения с Днем медицинского работника, сообщает Акорда.
Развитие системы здравоохранения, всесторонняя поддержка врачей - одна из приоритетных задач государства. Ваш неустанный труд заслуживает самого высокого признания и уважения. Недавно был принят закон, направленный на укрепление статуса и комплексную защиту прав медицинских работников. Впервые учреждено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері", которое присваивается за выдающиеся заслуги перед страной", - отметил в поздравлении президент.
Он выразил медикам признательность за созидательную деятельность и пожелал им крепкого здоровья, счастья и новых достижений.
14.06.2024, 20:29 76201
Жумангарин и торговый представитель США обсудили возможность отмены поправки Джексона-Вэника
Поправка Джексона-Вэника ограничивает торговлю со странами, не соблюдающими требования о свободе эмиграции
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьер Серик Жумангарин и торговый представитель США - посол Кэтрин Тай обсудили актуальные вопросы торгово-экономических отношений двух стран, сообщает пресс-служба правительства РК.
В ходе переговоров рассмотрены перспективы отмены принятой поправки к закону о торговле 1974 года (поправка Джексона-Вэника), которая ограничивает торговлю со странами, не соблюдающими требования о свободе эмиграции.
Как отметил Серик Жумангарин, неоднократно поднимался вопрос отмены положения закона в отношении Казахстана. В мае 2023 года в палате представителей конгресса США был представлен "Закон о постоянных нормальных торговых отношениях с Казахстаном от 2023 года" (Kazakhstan Permanent Normal Trade Relations Act of 2023), направленный на принятие необходимых мер для представления Казахстану статуса PNTR.
Проект закона поддержали 33 члена палаты представителей. Документ находится на рассмотрении подкомитета по торговле комитета палаты представителей США по путям и средствам. Мы надеемся на скорейший положительный исход работы по отмене в отношении Казахстана действия поправки Джексона-Вэника", - обратился Серик Жумангарин к американской стороне.
В рамках встречи была обсуждена особая роль генеральной системы преференций (GSP) в укреплении торгово-экономических связей между Казахстаном и США. Отмечена важность дальнейшего применения системы преференций для казахстанских предприятий, поставляющих сырье на американский рынок.
Отмечено, что Казахстан готов создавать благоприятные условия для инвесторов в проектах Среднего коридора в соответствии с приоритетами партнерства для глобальной инфраструктуры и инвестиций (PGI).
Также стороны рассмотрели перспективы расширения партнерства в обеспечении продовольственной безопасности на региональном уровне, развитие сельскохозяйственного потенциала Казахстана с использованием лучших технологий и опыта США.
14.06.2024, 20:08 77066
Антикор предотвратил нерациональное использование бюджетных средств на 31 млрд тенге
Фото: Акорда
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, сообщает пресс-служба Акорды.
Асхат Жумагали доложил президенту о принимаемых мерах по противодействию коррупции. По его информации, с начала года зарегистрировано 947 коррупционных преступлений, изобличено 660 лиц, из которых 104 - руководители различного уровня.
Кроме того, в рамках завершенных уголовных дел возмещено 193,5 млрд тенге. В целом с 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигоссектора на сумму 1,03 трлн тенге.
Также, по словам главы Антикора, в 2024 году подготовлено 113 отчетов по итогам анализа и мониторинга в сферах образования, науки, спорта, закупа лекарственных средств, строительства и распределения земель.
Антикором вынесено госорганам более 1 тыс. рекомендаций и предложений, направленных на устранение коррупционных рисков; в рамках предупредительных мер, в том числе путем мониторинга портала "Единое окно закупок", предотвращено нерациональное использование бюджетных средств на сумму более 31 млрд тенге; при реализации проекта "Бизнеске жол" защищены права порядка 7,5 тыс. предпринимателей, разрешены 67 проблемных кейсов.
Асхат Жумагали проинформировал президента о ходе исполнения поручения по устранению коррупционных проявлений в дорожной отрасли. По его словам, пилотный проект по "окрашиванию денег" планируется реализовать в социально значимых сферах, в том числе и строительстве дорог.
Глава Антикора доложил о том, что с начала 2024 года подписано 4 меморандума о сотрудничестве с антикоррупционными ведомствами Катара, Гонконга, Азербайджана и России. Документы направлены на укрепление партнерства в вопросах оказания правовой помощи, возврата активов, розыска лиц, мониторинга целевого использования бюджетных средств и закупок.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений.
14.06.2024, 17:40 82056
Казахстан и Россия намерены далее использовать единый цифровой телефонный код
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана разработало проект постановления "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о совместном использовании нумерации седьмой зоны всемирной нумерации".
Стороны закрепляют за собой коды зон нумерации седьмой зоны всемирной нумерации (...) за Республикой Казахстан и Российской Федерацией", - сообщается в документе.
Отмечается, что ресурс нумерации из общего резерва закрепляется за каждой из сторон посредством заключения отдельного соглашения.
В пояснительной записке подчеркивается, что реализация проекта не потребует выделения дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета.
С полным текстом документа можно ознакомится на портале "Открытые НПА".
Напомним, Казахстан использует интегрированный международный код +7 совместно с Россией в соответствии с соглашением от 17 июня 2006 года "Об использовании нумерации седьмой зоны всемирной нумерации", заключенным между ведомствами связи двух стран.
Ранее пресс-службе МЦРИАП РК отметили, что для получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997. В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем.
14.06.2024, 17:05 83896
Токаеву доложили о развитии нового города Алатау в Алматинской области
Президент поручил активизировать усилия по взаимодействию с потенциальными инвесторами для реализации проекта Alatau City
Фото: Акорда
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматинской области Марат Султангазиев в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым доложил о развитии нового города Алатау, сообщает Акорда.
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития областного центра Қонаев, нового города Алатау и всей агломерации. Главе государства представили промежуточные результаты разработки градостроительной документации", - проинформировали в пресс-службе.
Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу над исполнением стратегических планов развития области, а также активизировать усилия по взаимодействию с потенциальными инвесторами для реализации флагманского проекта Alatau City.
Также президенту было доложено об основных показателях социально-экономического развития региона за январь-май 2024 года.
Валовой региональный продукт области достиг 5 трлн тенге, по этому показателю она занимает пятое место в стране. Краткосрочный экономический индикатор за январь-апрель составил 107,9%. Обрабатывающая отрасль занимает лидирующее положение в общем объеме промышленности", - сообщили в Акорде.
Как отметил Марат Султангазиев, наблюдается значительная динамика роста в таких отраслях, как сельское хозяйство, услуги связи, транспорт, строительство и торговый сектор.
Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву сообщили о формировании на территории области 7 индустриальных зон. Инвестиционный портфель региона до 2030 года включает в себя 207 проектов на 3,7 трлн тенге.
Ранее Токаев пригласил южнокорейских инвесторов и девелоперские компании к участию в проекте Alatau City.
14.06.2024, 11:15 96551
Парламент в первом чтении одобрил поправки в закон о статусе судей
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты парламента на совместном заседании палат одобрили в первом чтении проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", сообщает пресс-служба мажилиса.
Его целью является дальнейшее развитие судебной системы", - подчеркнули в пресс-службе.
В частности, внедряется новый механизм проверки материалов судебным жюри при рассмотрении дела в отношении судьи по фактам грубого нарушения законности, что позволит более эффективно реагировать на нарушения со стороны судей.
Поправками также меняется порядок организации и деятельности комиссии по качеству правосудия, а также усиливаются права и социальные гарантии судей с точки зрения обеспечения их независимости", - отметили в мажилисе.
Подчеркивается, что для работы над проектом конституционного закона парламентарии создали совместную комиссию.
На совместном заседании палат парламента депутаты утвердили состав совместной комиссии для подготовки поправок в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" ко второму чтению", - добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее Ерлан Кошанов созвал совместное заседание палат парламента.
14.06.2024, 11:08 94936
Движение большегрузов по автодорогам ограничат в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Большегрузным автомобилям ограничат движение по автодорогам в Казахстане.
Поправки в правила прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам опубликованы на портале "Открытые НПА" для открытого обсуждения до 26 июня 2024 года.
При организации движения в дневное и вечернее время летнего периода вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн, согласно срокам ежегодного действия временных ограничений движений, указанным в приложении 1 к организации движения", - говорится в дополнении к документу.
В летний период ограничения вводятся:
С 1 июня по 15 августа с 11.00 до 21.00 при температуре воздуха выше 25°С в следующих областях:
- область Абай;
- Акмолинская область;
- Актюбинская область;
- Восточно-Казахстанская область;
- Западно-Казахстанская область;
- Карагандинская область;
- Костанайская область;
- Павлодарская область;
- Северо-Казахстанская область.
С 1 июня по 31 августа с 10.00 до 22.00 при температуре воздуха выше 25°С в следующих областях:
- Алматинская область;
- Атырауская область;
- Жамбылская область;
- область Жетісу;
- Кызылординская область;
- Мангистауская область;
- Туркестанская область;
- область Ұлытау.
Для большегрузов с нагрузкой на одиночную ось свыше 9 тонн летом в дневное время при температуре воздуха выше 25°С ограничат движение на дорогах республиканского значения с щебеночно-мастичным асфальтобетонным покрытием.
Ограничения не распространяются на автотранспортные средства, осуществляющие:
- международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;
- мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- перевозку скоропортящихся продуктов питания;
- перевозку пассажиров и багажа;
- перевозку опасных грузов;
- дорожно-строительных работы, на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;
- перевозку вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также осуществляющие воинские перевозки.
Также в правилах говорится об ограничениях движения в весенний период.
Напомним, с 1 марта в восьми регионах Казахстана ввели ограничение для большегрузов. Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании мажилиса заявил, что проезд тяжеловесного транспорта с нарушением разрешенной массы является основной причиной плохого состояния дорог.
14.06.2024, 09:51 91196
В МВД рассказали о законе о бытовом насилии
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел подробно рассказали о новом законе о бытовом насилии, передает корреспондент агентства.
В октябре 2023 года депутаты сената приступили к разработке закона о защите прав женщин и обеспечении безопасности детей. 14 апреля 2024 года президент РК подписал закон. Через несколько дней он вступит в силу.
По данным МВД, количество случаев насилия в семье с каждым годом уменьшается, но не так значительно, как хотелось бы.
Вызовы полиции по фактам семейно-бытового насилия:
- в 2020 году - 179 096;
- в 2021 году - 155 177;
- в 2022 году - 115 526;
- в 2023 году - 99 026;
- за 4 месяца 2024 года - 28 189.
Количество уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере (нанесение тяжкого вреда здоровью и убийства):
- в 2020 году - 1071;
- в 2021 году - 1022;
- в 2022 году - 935;
- в 2023 году - 923.
В прошлом году по инициативе МВД в закон были внесены поправки. Прежде всего речь идет о переходе к выявительной системе, когда для привлечения агрессора к ответу не требуется заявления жертвы. Раньше из-за отказа женщин заявлять о преступлении безнаказанными оставалось больше половины домашних тиранов.
Как мы перешли с заявительного на выявительный характер, у нас резко увеличилось количество лиц, привлеченных к ответственности за совершение административных правонарушений в бытовой сфере. При этом количество самих вызовов на семейные скандалы снизилось на 20%, а количество преступлений в бытовой сфере - на 11,5%. То есть мы говорим о профилактическом эффекте раннего реагирования даже на мелкие правонарушения", - сказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров.
Количество преступлений в семейно-бытовой сфере уменьшается, но каждое такое преступление наносит непоправимый вред жертве, семье, детям, вызывает справедливое возмущение в обществе. И этому предшествуют годы побоев, издевательств и унижений жертвы. Такое деяние правоохранители квалифицируют как истязание.
По новому закону истязание - это не только повторные, систематические побои. Теперь истязанием будет даже однократное насилие, совершенное с особой жестокостью и издевательствами.
В целом закон можно разделить на три основных блока. Первый блок - это законодательное урегулирование профилактической деятельности, создание центров поддержки детей, создание и легализация мониторинговых групп, которые будут выявлять семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и принимать комплексные меры по социальной реабилитации и адаптации этих семей. Второй блок - это ужесточение, соответственно, ответственности за любые формы насилия против детей, женщин и мужчин. Третий блок - это на усиление государственного контроля за соблюдением законодательства в отношении детей", - разъяснил Ренат Зулхаиров.
Правоохранители говорят, что новый закон не только о наказании. Новый закон - о предупреждении тяжких последствий агрессии в семье и быту.
Например, теперь суды могут устанавливать особые требования к поведению правонарушителя - принудить агрессора к получению психологической помощи: научиться управлять гневом и злостью, запретить контакт с потерпевшим или проживание с ним, даже если квартира принадлежит агрессору.
Закон называется "О поправках по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". Если проанализировать практику, то в 80% случаев насилия в семье жертвами становятся женщины. Из-за этого так называется. Но закон защищает и права мужчин. Мы говорим о том, что принцип нулевой терпимости распространяется на всех граждан и на все места. И уже простая обычная бытовая драка на улице среди даже знакомых или незнакомых влечет уголовную ответственность", - отметил заместитель председателя КАП МВД Ренат Зулхаиров.
Криминализация побоев, несомненно, вызовет дополнительную нагрузку на следственные органы, судебную и уголовно-исполнительную систему страны. Однако полицейские считают, что оно того стоит.
Вторая часть закона посвящена безопасности детей. Довольно часто преступления против половой неприкосновенности являются частью семейно-бытового насилия. По новому закону тот, кто совершил жестокое и шокирующее преступление против детей - изнасилование, убийство, насильственные действия сексуального характера, будет навсегда исключен из общества.
Альтернативой наивысшей меры наказания убийц-педофилов малолетних детей является пожизненное лишение свободы. Других альтернатив, мер наказания не имеется. Сложно расследовать сексуальные преступления против половой неприкосновенности женщин и детей, особенно малолетних детей. Зачастую малолетние очень плохо идут на контакт. Если в дальнейшем следователю получается наладить с ними контакт, мы продолжаем наше досудебное расследование", - отмечает старший следователь по особо важным делам следственного управления ДП города Астаны Алима Жамалиева.
Кроме того, законом разработаны правила реагирования на буллинг, унижения и травлю. Созданы каналы, куда могут обращаться дети с просьбой о помощи.
Вводится административная ответственность. Если лицо достигло 16-летнего возраста, он самостоятельно несет административную ответственность за совершение буллинга в отношении сверстников и несовершеннолетних. В случае если лицо не достигло возраста наступления административной ответственности, то за это будут нести административную ответственность его родители", - подчеркнул Ренат Зулхаиров.
За недонесение в полицию о фактах буллинга и любых других преступлений в отношении детей также предусмотрена ответственность. Учителя, врачи, соседи - любой, кто стал свидетелем или подозревает совершение преступления, обязан сообщить об этом в полицию.
В новый закон также внесена поправка об ответственности за высадку ребенка из общественного транспорта, как часть мер по обеспечению безопасности детей. В целом новый закон усиливает ответственность взрослых, прежде всего родителей, за безопасность детей.
Они оставляют их в закрытой автомашине, они оставляют их на улице, они оставляют окна открытые, балкон открытым, не следят за этим. И именно по этой части и предусмотрена административная ответственность родителей. Данная норма носит более профилактический эффект, чтобы снизить количество несчастных случаев, в которые попадают наши дети", - говорит заместитель председателя Комитета административной полиции МВД.
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