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НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вышел в отпуск, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев вышел в краткосрочный отпуск. Об этом сообщил Telegram-канал "Борт№1".
Учения проводятся в целях реализации поручения главы государства об усилении межведомственной координации. При отработке эпизодов особое внимание уделяли совместным действиям личного состава Десантно-штурмового батальона морской пехоты и первого дивизиона кораблей береговой охраны департамента Пограничной службы по Мангистауской области", - пояснил начальник службы противолодочный борьбы и противоподводно-диверсионной обороны военно-морской базы капитан 3 ранга Дархан Омаров.
Позиция - для меня не новая, а регион - особенный, тем более, что с ним меня связывает мой родной дом, беззаботное детство и школа. Этим доверием руководства ведомства для меня открываются новые возможности в защите конституционных прав граждан, восстановлении справедливости и борьбе с преступностью. Кроме того, это - новый этап в моем профессиональном росте", - написал новый заместитель начальника департамента полиции Алматинской области.
Я, как всегда, открыт для конструктивного диалога и готов прислушаться к объективной критике. Мои информационные ресурсы по-прежнему доступны", - написал он.
Благодарю каждого алматинца, кто вместе с нами в тесном взаимодействии все эти годы обеспечивал правопорядок и вносил вклад в безопасность города. Надеюсь на такое же плодотворное сотрудничество с общественностью Алматинской области", - написал он.
При размещении бань и саун в многофункциональных зданиях, межэтажные перекрытия обеспечивают изоляцию от пара, тепла, сырости и звука. В состав помещений бань и саун входят: раздевальные, санитарные узлы, помывочные, душевые, парильни, помещения или места для мытья и дезинфекции тазов, хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, бытовая комната для работников", - отмечается в тексте.
Приказом министра труда и социальной защиты населения РК Нургалиев Ербол Жолдаспекович освобожден от должности председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции согласно поданному заявлению", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Одним из факторов оказания услуг госкорпорации "Правительство для граждан" является качественное и быстрое обслуживание населения. В связи с этим в ЦОНах города Алматы запущены скоростные зоны. Суть работы скоростной зоны заключается в том, что услугополучатель не ожидает 20-25 минут оператора операционного зала, а по талону проходит в скоростную зону и за 5 минут завершает услугу. Для этого предусмотрено 54 рабочих мест. Здесь гражданам предоставляются услуги за 5 минут", - рассказал директор филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы Абдурасул Кулдашов.
Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. Был прокурором города Экибастуз Павлодарской области, заместителем, первым заместителем прокурора города Алматы. Стаж в органах прокуратуры более 17 лет. Классный чин - старший советник юстиции", - рассказали в ведомстве.
Лица, представивишие в 2021 году декларацию об активах и обязательствах в рамках всеобщего декларирования, обязаны с 2022 года ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе. Это также касается лиц, уволенных с государственной службы и лиц, вышедших из категории граждан, обязанных представить декларацию", - сообщили в комитете.
Соответственно, эти граждане обязаны в текущем году задекларировать доходы и имущество независимо от принадлежности к одной из вышеперечисленных категорий граждан", - отметили в КГД.
МНЭ ведется разработка проекта закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса", предусматривающие применение новых форм контроля по всем отраслям, направленных на совершенствование государственного контроля (надзора) за деятельностью субъектов предпринимательства", - сообщил в своем ответе на депутатский запрос Руслан Баймишев.
Политику по вопросам совершенствования государственного контроля (надзора) за деятельностью субъектов предпринимательства осуществляет Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Законом Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан" предусмотрено совершенствование системы государственного контроля", - сообщил Руслан Баймишев.
Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?