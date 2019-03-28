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Токаев высказался о программе трехъязычного образования

27.03.2019, 14:10 9262
Токаев высказался о программе трехъязычного образования
Фото: City01.kz
Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о программе трехъязычного образования, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, сегодня в ходе обсуждения докладов членов правительства на совещании с участием акимов регионов Токаев уделил внимание вопросу реализации программы трехъязычия в системе образования.
 

Это очень сложный и важный вопрос. Моя позиция: во-первых, должен быть казахский язык, русский язык. Они очень важны для наших детей. И только потом обучать английскому", - процитировал Уали президента Казахстана в Facebook.


Глава государства напомнил, что 2019 год объявлен Первым Президентом - Елбасы Годом молодежи. Поддержка молодежи является приоритетом государственной политики. В этом году запущен специальный социальный проект "Жастар ел тірегі". Он направлен на развитие молодежного предпринимательства, обучение востребованным профессиям и обеспечение занятости молодежи. 

В целом, такие вопросы трудоустройства молодежи, как отсутствие опыта, нехватка практических навыков, необходимость трудовой адаптации, требуют более пристального внимания со стороны акимов и правительства. Они должны находиться на постоянном контроле. Все системные вопросы, в том числе изменения в законодательство, выделение бюджетных средств, создание инфраструктуры должны быть решены в течение этого года - Года Молодежи", - подчеркнул он.

 
Напомним, ранее президент РК Нурсултан Назарбаев призвал Министерство образования и науки не спешить с внедрением трехъязычия без соответствующей подготовки учителей, а реформы в образовании нужно довести до логических результатов. 
 

Современные реалии требуют обучения новым навыкам и компетенциям, и трехъязычие должно стать нормой. Наши дети - это дети планеты, они учатся во всем мировом пространстве, в лучших вузах. Поэтому они должны владеть родным казахским, русским и международным английским языком", - сказал Назарбаев, подчеркнув, что "не надо это делать топорно, сначала нужно педагогов подготовить… А наше министерство поставило задачу прямо завтра начать преподавать".

 

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