Токаев: за три года результатов по обеспечению прозрачности госзакупок фонда «Самрук-Казына» не достигнуто

Фото: sk.kz
Хотел бы обратить особое внимание на следующие моменты: во-первых, прозрачность государственных закупок. Я говорю об этом уже третий год. Пока серьезных результатов здесь не достигнуто", - сообщил глава государства.
Он обратил внимание на необходимость очень серьезной структурной перестройки фонда.
Насчет фонда "Самрук-Казына" через 10 дней мы вернемся к более подробному обсуждению. Планы и реализации реформ очень важны", - сказал Токаев.
Также он отметил, что для решения проблем протестующих граждан правительство и фонд "Самрук-Казына" должны тесно работать и при необходимости снова отправить специальную правительственную комиссию в Мангистаускую область.
Все требования работников надо внимательно изучить. Их законные интересы должны соблюдаться. Нужно выстраивать конструктивный диалог между профсоюзами и владельцами компаний. Принятые решения нужно правильно разъяснять до простых работников", - сказал Касым-Жомарт Токаев.