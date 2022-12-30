Токаев заявил о перестановках в правительстве в следующем году

Фото: Алибека Дженалинова

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Павлодар. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидатура нового акима Павлодара была согласована в администрации президента РК и одобрена депутатами городского маслихата.





Аким Павлодарской области Асаин Байханов определил приоритеты работы акима Павлодара и пожелал успехов в работе, сообщает Pavlodarnbews.kz





Быть главой областного центра - большая ответственность, необходимо оперативно решать вопросы населения, выстраивая работу коммунальных служб и других государственных органов, тесно взаимодействуя с жителями города. Дальнейшее развитие Павлодара, его благоустройство, улучшение жизни горожан должны стать приоритетными направлениями работы градоначальника", - заявил Асаин Байханов.





Ержан Иманзаипов родился в 1984 году, имеет два высших образования. В 2006 году окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности "промышленная теплоэнергетика"; в 2010 году - Алматинскую академию экономики и статистики по специальности "финансы".





Трудовую деятельность начал в 2006 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара.





С 2006 по 2007 год работал ведущим специалистом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК.





С 2007 по 2011 год - ведущий специалист, эксперт Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.





С 2011 по 2013 год - заместитель директора департамента по регулированию естественных монополий Акмолинской области.





С 2013 по 2014 год - руководитель управления, заместитель директора департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий.





С 2014 по 2016 год занимал должность заместителя акима Павлодара.





С 2016 по 2017 год - заместитель акима Экибастуза.





С 2017 по 2019 год работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.





С 2019 по 2020 год - аким Экибастуза.