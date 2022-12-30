Токаев заявил о перестановках в правительстве в следующем году
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания сената заявил о перестановках в правительстве в следующем году, сообщает пресс-служба главы государства.
По целому кругу ключевых для страны проблемных вопросов правительство не проявляет должной активности, медленно принимаются решения. Полагаю, что в ближайшее время эффективность работы правительства должна повыситься, поскольку им принимаются меры и действия по разрешению ситуации. Я намерен в начале нового года по предложению премьер-министра осуществить ряд кадровых изменений в правительстве. В целом все задачи, стоящие перед правительством, - масштабные и актуальные", - сообщил президент.
Он также подчеркнул необходимость сосредоточиться на дальнейшем поступательном развитии экономики.
Реальный рост ВВП в следующем году должен составить не менее 4%, а в номинальном исчислении впервые в истории он должен превысить 250 млрд долларов. Также непростой задачей, которую Национальный банк и правительство должны исполнить, является контроль инфляции. Не секрет, что она больнее всего бьет по наименее защищенным гражданам. Без решения этого вопроса невозможно обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, привлечь инвестиции", - заявил глава государства.
Также, по его словам, необходимо активизировать работу по созданию новых производств и качественных рабочих мест, особенно для молодежи.
Особое внимание предстоит уделить системам здравоохранения и образования. Здесь важно, чтобы была взята на контроль реализация соответствующих национальных проектов. Произошедшие недавно кризисные ситуации в отдельных уголках нашей страны обнажили целый спектр проблем. Мы не должны допустить повторения таких событий в будущем. Это одна из главных задач региональной политики. Поэтому в рамках региональной политики упор должен быть направлен на недопущение повторения таких ситуаций", - отметил президент.
Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул важность того, чтобы все эти преобразования состоялись через общенациональный диалог.
В этой связи возрастает и роль парламента. Я, как глава государства, придаю особое значение предстоящим парламентским выборам. Безусловно, эти выборы должны пройти честно и прозрачно в соответствии с законодательством. Следует повышать авторитет гражданского общества", - заявил он.
Президент отметил, что развитие страны невозможно без активного участия граждан.
Это аксиома. При этом и наши граждане должны нести ответственность перед своей страной. В обществе закон должен быть на первом месте. Обеспечение законности и правопорядка в обществе являются залогом стабильности государства. Стабильность - залог развития и процветания Казахстана. Это и определяющая роль в регионе. Наша главная цель - построение Справедливого Казахстана", - добавил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что этом году парламент рассмотрел 150 законопроектов и принял 79 законов.
Эти документы направлены на реализацию конституционной реформы. Также они предназначены для социальной защиты граждан и развития бизнеса. Предусмотрено обеспечение безопасности и правопорядка. В частности, увеличен период выплат по уходу за ребенком с 1 года до 1,5 лет. Эта мера повысит социальную защищенность как детей, так и лиц, осуществляющих уход за ними. Повышен возраст молодежи с 29 до 35 лет, что позволит получать меры государственной поддержки большему количеству граждан. Введены законодательные механизмы защиты детей от кибербуллинга", - проинформировал он.
Также принят ряд законов в области безопасности и правопорядка.
Среди них следует отметить закон о биологической безопасности. Также принят закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Сотрудники правоохранительных органов, специальных государственных органов и военнослужащие будут максимально защищены, в том числе была усилена их ответственность", - сообщил президент.
Он отметил, что усовершенствовано законодательство в сфере противодействия финансовым пирамидам, а также регулирования рынка ценных бумаг, банковского и микрофинансового сектора.
В законодательство были внесены важные поправки по вопросам стимулирования инноваций, цифровизации, информационной безопасности. В целях создания более благоприятного бизнес-климата введены такие инструменты, как улучшенный модельный контракт и соглашение на геологическое изучение недр. Введен единый платеж для представителей микро- и малого бизнеса, который осуществляется за счет фонда оплаты труда", - заявил глава государства.
Кроме того, сформирована законодательная основа для возврата стрессовых активов в экономический оборот.
Внесен ряд законодательных поправок, направленных на регулирование и развитие рынка страхования и ценных бумаг, банковской деятельности. Впереди - масштабная работа. Наша цель ясна и очевидна всем. Это укрепление нашей государственности и повышение благосостояния народа", - добавил президент.