02.05.2024, 16:15 84116
Токаеву доложили о результатах деятельности МФЦА
С момента запуска финансовый центр помог привлечь в страну инвестиции на сумму более 11 млрд долларов
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Управляющий Международным финансовым центром "Астана" Ренат Бектуров отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о результатах деятельности МФЦА за 2023 год и I квартал текущего года, а также о планах развития центра.
По его словам, с момента запуска финансовый центр помог привлечь в страну инвестиции на сумму более 11 млрд долларов (включая 3,5 млрд за 2023 год и первые 3 месяца текущего года), превысив первоначальный целевой показатель, установленный к 2025 году.
В прошлом году в МФЦА было зарегистрировано рекордное количество новых участников - более 670 компаний (в целом - более 2600 компаний из 78 стран мира).
Участники центра в 2023 году и первые 3 месяца текущего года выплатили в бюджет страны налогов на сумму 48,7 млрд тенге. Успешно функционируют институты разрешения споров в лице суда МФЦА и Международного арбитражного центра, которые в 2023 году рассмотрели 767 коммерческих дел", - доложил Бектуров главе государства.
Президент обозначил ряд актуальных задач для дальнейшего развития финансового центра. В их числе - привлечение "зеленого" фондирования для региона и развитие Среднего коридора.
Более 60% "зеленых" облигаций и кредитов в стране были выданы при поддержке Центра "зеленых" финансов МФЦА. В юрисдикции финансового центра функционируют совместные предприятия в рамках проекта Среднего коридора.
Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что, активно используя инфраструктуру МФЦА для заключения сделок, государственным органам и курирующим финансовым институтам необходимо консолидировать усилия для привлечения инвестиций в экономику Казахстана.
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03.05.2024, 13:48 736
Авиационную базу Нацгвардии открыли в Астане
Фото: Акорда
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия авиабазы Национальной гвардии в Астане, сообщает Акорда.
Президент поздравил участников мероприятия с наступающим Днем защитника Отечества и подчеркнул, что открытие авиабазы - важнейшее событие не только для Национальной гвардии, но и для всей казахстанской армии.
Авиабаза позволит значительно повысить потенциал силовых структур и обеспечить возможности для оперативных вылетов авиации", - заявил Токаев.
Он отметил, что во время беспрецедентных паводков военнослужащие были на передовой, тем самым продемонстрировав яркий пример верности своей присяге.
Особо хочу отметить профессионализм и высокий класс наших военных пилотов. Они смогли своевременно и без потерь доставить гуманитарные грузы в пострадавшие районы, обеспечить эвакуацию граждан в безопасные места. Я выражаю искреннюю благодарность всем военнослужащим, которые в трудное время были с народом", - сказал глава государства.
Президент напомнил, что военнослужащие Казахстана успешно участвуют в различных международных миссиях под эгидой ООН. В этом году они впервые приступили к самостоятельному выполнению задач на Голанских высотах. Это наглядно демонстрирует высокий уровень подготовки наших войск и растущий авторитет Казахстана на мировой арене.
Наш народ всегда чтил доблестных воинов. На заседании Национального курултая в Атырау я поручил присвоить авиабазе Сил воздушной обороны Казахстана в Талдыкоргане имя нашего соотечественника, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского. Яркая жизнь легендарного алматинского летчика должна стать примером для будущих поколений. Безусловно, данное решение будет способствовать повышению авторитета армии Казахстана. Подвиги защитников Родины никогда не будут забыты", - заявил Токаев.
Главе государства продемонстрировали образцы новой авиационной, боевой и специальной техники Вооруженных сил и других воинских формирований.
Он также оставил запись в Книге почетных гостей в Зале славы военного городка.
Расположение авиабазы рядом с аэропортом Астаны позволит своевременно доставлять персонал и технику, а также обеспечит авиационную поддержку подразделений Национальной гвардии по ведению воздушной разведки и эвакуации пострадавших", - отметили в пресс-службе Акорды.
03.05.2024, 11:20 6641
Автомобильной ОПГ вынесли приговор в Астане: стали известны подробности
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане оглашен приговор в отношении работников спецЦОНа, сотрудников полиции и гражданских лиц, занимавшихся нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, сообщает Агентство по противодействию коррупции РК.
Приговором суда осуждены 32 лица, из них организаторам преступной группы - руководителю спецЦОНа № 2 Астаны Букебаеву Ш. и специалистам спецЦОНа Астаны Там-Оглы А. и Там-Оглы Х. назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, 5 участникам группы - 6 лет лишения свободы, а 17 "помогаек" приговорили к различным срокам наказания в виде лишения и ограничения свободы. Также 7 сотрудников осуждены от 2 лет 6 месяцев ограничения свободы до 3 лет 6 месяцев лет лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что они лишены специальных званий с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу.
Они обвинялись в создании и руководстве организованной группы, причинении имущественного ущерба государству, неправомерном вводе и уничтожении сведений о транспортных средствах в информационных системах СЦ "Web-Модуль" и ИИС ЦОН, подделке письменных форм сделок", - уточнили в агентстве.
Сообщается, что с января по май 2022 года преступная группа незаконно зарегистрировала 462 ввезенных из-за рубежа автомашины. Общий ущерб государству составил 1,2 млрд тенге.
В ходе расследования установлены факты подделок специалистом спецЦОНа подписей владельцев транспортных средств в письменных формах сделок купли-продажи автомашин. В результате внесенного (...) представления в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в правила регистрации автомашин внесены изменения об исключении письменных форм сделок на электронную, с обязательным использованием ЭЦП-ключа автовладельца", - заявили в Антикоре.
Подчеркивается, что такое изменение исключает коррупционные риски в части подделки подписей владельцев авто при заключении договора купли-продажи автомашин.
Напомним, в декабре прошлого года Антикор пресек деятельность ОПГ, занимавшейся нелегальной регистрацией автомобилей. Ущерб составил порядка 1 млрд тенге.
03.05.2024, 11:14 8676
Отсрочку по коммунальным платежам предоставят пострадавшим от паводков
Фото: Ranking.kz
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пострадавшим от паводков казахстанцам предоставят отсрочку по отплате коммунальных платежей, сообщили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий.
Отсрочка будет охватывать коммунальные платежи за март и апрель, оплату по которым потребители смогут осуществить позже без начисления пени", - говорится в информации.
Списки пострадавших от паводков потребителей (абонентские номера) сформируют местные исполнительные органы. Далее их адресуют коммунальным предприятиям, которые в свою очередь примут соответствующие меры по отсрочке коммунальных платежей.
При возникновении вопросов потребителям необходимо обращаться в соответствующий территориальный департамент по следующим номерам:
- Акмолинская область - 8 (7162) 50-43-27;
- Актюбинская область - 8 (7132) 55-73-60;
- Атырауская область - 8 (7122)21-10-42;
- Западно-Казахстанская область - 8 (7112) 25-13-25;
- Карагандинская область - 8 (7212) 41-52-96;
- Костанайская область - 8 (7142) 53-52-40;
- Павлодарская область - 8 (7182) 32-12-04;
- Северо-Казахстанская область - 8 (7152) 53-42-56;
- область Улытау - 8 (7102) 76-03-91.
Ранее в правительстве разъяснили механизмы оказания дополнительной помощи пострадавшим в результате паводков. Также в Минпроме РК рассказали, как будут восстанавливать жилье пострадавшим от наводнения казахстанцам.
Кроме того, казахстанцам пообещали оплатить ущерб за утраченное или пострадавшее из-за паводков имущество первой необходимости. Также Минсельхоз опубликовал правила возмещения ущерба пострадавшим от паводков фермерам.
02.05.2024, 20:46 60846
Антитеррористические учения пройдут в Актюбинской и Абайской областях
Фото: Антитеррористический центр РК
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 3 мая с 11.00 до 14.00 в поселке Шубаркудук Темирского района Актюбинской области планируется проведение планового антитеррористического учения, сообщает пресс-служба Антитеррористического центра РК.
Целью мероприятия является совершенствование межведомственного взаимодействия и практическая отработка сил и средств Темирского районного оперативного штаба по экстренному реагированию на террористические проявления.
3 мая в селе Жазкент Бородулихинского района Абайской области пройдет антитеррористическое учение.
В ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении. В этих целях предусмотрены определенные ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.
Жителей и гостей районов просят с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов.
02.05.2024, 17:40 69981
Президент Казахстана и Владислав Третьяк обсудили развитие хоккея в СНГ
Фото: Акорда
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк обсудили вопросы развития хоккея в странах Содружества Независимых Государств, сообщает Акорда.
Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние годы география хоккея в Казахстане значительно расширилась. Участие отечественных команд, включая столичный клуб "Барыс", в чемпионате КХЛ и других турнирах, а также успешное выступление национальной сборной на мировых первенствах оказывают положительное влияние на популяризацию данного вида спорта.
В частности, в Казахстане в разы возросло количество хоккейных школ, молодежных команд, активно проводятся соревнования разного уровня.
В свою очередь Владислав Третьяк выразил благодарность за гостеприимство и за высокий уровень организации международного турнира Qazaqstan Hockey Open 2024, проходящего в эти дни в Астане.
Напомним, в 2022 году президент заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира по хоккею в 2027 году.
02.05.2024, 17:20 79116
"Казфосфат" оштрафовали на более чем 9 млн тенге за нарушение антимонопольного законодательства
Штраф был уплачен в полном объеме
Фото: gov.kz
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области ТОО "Казфосфат" оштрафовали на более чем 9 млн тенге за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
ТОО "Казфосфат" привлечено к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 159 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (Монополистическая деятельность). На предприятие наложен административный штраф в размере 1 203 300 тенге и осуществлена конфискация монопольного дохода на сумму 8 344 170 тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что штраф был уплачен в полном объеме.
Напомним, в июне 2022 года Агентство по защите и развитию конкуренции уличало "Казфосфат" в намеренном завышении цен на удобрения.
02.05.2024, 16:34 81651
Канат Балыкбаев назначен председателем правления СПК "Алматы"
До текущего назначения Балыкбаев руководил частной компанией
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Алматы. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Решением совета директоров АО "СПК "Алматы" Канат Балыкбаев назначен на должность председателя правления общества.
Ранее исполняющим обязанности главы СПК Алматы назначили Ануара Габдуллина.
Канат Балыкбаев родился в 1980 году в Семее.
Окончил КарГУ имени Е.А. Букетова по специальностям "Правоведение" (квалификация "Юрист") и "Финансы" (квалификация "Экономист"). Проходил курсы повышения квалификации в Потсдамском университете (Германия). Имеет степень MBA, университет - AlmaU.
Общий стаж работы в государственном, квазигосударственном и частном секторе Республики Казахстан - свыше 20 лет.
В разные годы трудился в банковском секторе, отрасли телекоммуникаций, Министерстве финансов, Министерстве здравоохранения, Министерстве национальной экономики РК.
На протяжении 7 лет возглавлял РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы". С конца 2022 года до текущего назначения был руководителем частной компании.
02.05.2024, 15:46 85051
Пожизненное лишение свободы за изготовление наркотиков могут ввести в Казахстане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Айдос Рысбаев прокомментировал законопроект по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Закладчикам ответственность остается. Просто мы увеличили ответственность именно изготовителям, тем, кто будет создавать наркооборот (сейчас закладчики получают такое же наказание, что и изготовители. - Прим. ред.). Это первое чтение, вопрос еще обсуждается", - сообщил замминистра.
По его словам, законопроект предполагает наказание в виде лишения свободы от 15 лет до пожизненного срока.
К депутатам обращаются родители тех лиц, которые сидят за закладку (с просьбой уменьшить срок. - Прим. ред.). Депутаты сказали, что снижать мы не будем. Но вопрос еще будет обсуждаться", - добавил Айдос Рысбаев.
Он отметил, что обсуждение законопроекта будет проходить с участием общественности, НПО, научного сообщества и родителей осужденных за закладывание наркотиков.
Замминистра внутренних дел спросили, блокируются ли веб-сайты с координатами для закладчиков.
Эта работа проводится. На данный момент свыше 1300 сайтов нами уже заблокировано. Работа ведется совместно с Минкультуры через кибернадзор", - ответил Айдос Рысбаев.
Напомним, в апреле две крупные нарколаборатории ликвидировали в Акмолинской и Алматинской областях.
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