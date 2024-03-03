02.03.2024, 12:01 25391
Торги по продаже завода имени Кирова в Алматы отменили
МПС принято решение об отмене конкурса по реализации 100% простых акций
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Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Конкурс по реализации акций АО "Машиностроительный завод имени С.М. Кирова" отменен. Торги не состоятся, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК.
Принято решение об отмене конкурса по реализации 100% простых акций АО "Машиностроительный завод имени С.М. Кирова". В этой связи 28 февраля направлено распоряжение в адрес АО "НК "Казахстан инжиниринг". Таким образом, торги проводиться не будут", - сообщили в МПС.
Отмена конкурса обусловлена необходимостью актуализации и уточнения решений о реализации завода, принятых советом директоров АО "НК "Казахстан инжиниринг" от 29 октября 2021 года № 9.
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02.03.2024, 15:09 19466
Токаев поговорил с Путиным
Фото: Акорда
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе телефонного разговора главы государств отметили динамичное развитие двустороннего многопланового сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества.
Собеседники обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента России в Астану в ноябре 2023 года и недавнего рабочего визита лидера Казахстана в Казань. Отмечена важность эффективного продвижения совместных проектов в сферах энергетики, транзита и логистики.
Лидеры стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
02.03.2024, 14:41 21101
В Казахстане 31 предприятие задолжало работникам 700 млн тенге
Больше всего таких организаций в ВКО, Костанайской области и в Алматы
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой состоялось заседание республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, сообщает пресс-служба правительства.
В 2023 году инспекторами было проведено порядка 7 тыс. проверок, по итогам которых выдано более 4 тыс. предписаний по устранению нарушений. Наложено 2400 штрафов на сумму более 400 млн тенге.
На сегодня 31 предприятие задолжало 700 млн тенге 1,6 тыс. работников. Сообщено, что больше всего таких организаций в Восточно-Казахстанской, Костанайской областях и в Алматы. Кроме того, общий долг в 913 млн имеют 44 предприятия, признанные банкротами.
01.03.2024, 17:25 58786
Весной на воинскую службу в Казахстане призовут свыше 20 тысяч человек
Фото: УВП Акмолинской области
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Весной на воинскую службу в Республике Казахстан призовут свыше 20 тысяч человек, информирует пресс-служба Министерства обороны РК.
До 30 июня текущего года ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят более двадцати тысяч казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет. К призыву в Вооруженные силы запланировано около 10 000, в Национальную гвардию - свыше 6500, в Пограничную службу КНБ около 3000, в Министерство по чрезвычайным ситуациям и в Службу государственной охраны - более 500 граждан", - сообщил на площадке СЦК заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба Вооруженных сил Казахстана Азамат Дусимов.
Он отметил, что призыв граждан на срочную воинскую службу проводится в максимально открытом формате. Для получения необходимой информации, касающейся призыва, во всех департаментах по делам обороны функционируют электронные почтовые ящики, созданы официальные аккаунты в социальных сетях.
Также представитель Минобороны предостерег граждан от попыток решения вопросов отсрочки или освобождения от призыва сомнительными способами за вознаграждение.
Услуги отсрочки или освобождения от призыва предоставляются гражданам местными исполнительными органами через портал электронного правительства на безвозмездной основе. На сайте egov.kz и во всех местных органах военного управления есть памятка, которой необходимо руководствоваться при решении этого вопроса", - добавил Азамат Дусимов.
Напомним, в прошлом году ряды казахстанской армии пополнили свыше 37 тысяч граждан.
01.03.2024, 17:15 60361
Президент Казахстана подписал указ о внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел
Фото: polisia.kz
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел.
Провести в период с 1 апреля по 31 декабря 2024 года внеочередную аттестацию отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел", - цитирует телеканал КТК указ президента.
В соответствии с указом глава государства поручил образовать центральную и региональные аттестационные комиссии.
Также согласно документу внеочередной аттестации подлежат сотрудники органов внутренних дел, занимающие руководящие посты, в том числе из числа представителей служб собственной безопасности.
Подчеркивается, что указанная аттестация коснется и некоторых командиров и заместителей командиров батальонов и рот, в том числе специальных подразделений.
В состав центральной аттестационной комиссии под председательством министра внутренних дел войдут заместители генерального прокурора, а также председателей Комитета национальной безопасности и Антикоррупционной службы.
Кроме того, в состав комиссии войдут заместитель министра внутренних дел, начальник штаба МВД, глава юридического департамента МВД, а также замначальника департамента кадровой политики МВД.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии МВД заявил о решении поддержать идею проведения внеочередной аттестации руководящего состава среднего звена в 2024 году.
01.03.2024, 16:47 62001
Две тысячи тонн дизтоплива направил Казахстан в качестве гуманитарной помощи Кыргызстану
Топливо в братскую республику было отправлено по поручению президента Касым-Жомарта Токаева
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан направил гуманитарную помощь в виде 2000 тонн дизельного топлива Республике Кыргызстан.
Топливо в братскую республику было отправлено по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба Казахстанского агентства международного развития KazAID.
28 февраля 2024 года МЧС РК отгрузил первую партию дизельного топлива в 17 вагонах-цистернах общим весом 1 тысяча тонн.
Поставленное Казахстаном дизельное топливо будет использоваться для обеспечения энергетических потребностей в различных сферах жизнедеятельности, включая транспорт, сельское хозяйство и медицинские учреждения", - сообщается в информации агентства.
Напомним, на ТЭЦ Бишкека в ночь на 2 февраля текущего года произошла авария. Город остался без горячей воды и частично без света и отопления.
01.03.2024, 12:30 69576
Бектенов доложил Токаеву о социально-экономической ситуации в Казахстане
Токаев был проинформирован о деятельности комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов
Фото: Акорда
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономической ситуации в республике, сообщает Акорда.
Премьер-министр Олжас Бектенов доложил главе государства о принимаемых мерах по усилению поддержки отечественных товаропроизводителей. В целях наращивания доли казахстанского содержания начата работа по совершенствованию процедур закупок государственных органов, недропользователей и квазигосударственного сектора", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что особое внимание по поручению президента уделяется опережающему развитию перспективных отраслей промышленности.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны.
Ранее Олжас Бектенов поставил задачи перед новыми министрами.
01.03.2024, 10:16 74901
Прямой авиарейс Алматы - Куала-Лумпур запустят в марте
Фото: Depositphotos
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Алматы. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В марте планируется открытие прямого авиасообщения между Алматы и Куала-Лумпуром. Об этом сообщили в пресс-службе акима Алматы.
Как отметила руководитель управления туризма города Алматы Галия Токсеитова, на сегодня мегаполис связан 42 прямыми направлениями и безвизовым режимом с 82 странами мира.
Также, по ее словам, одним из ключевых факторов развития въездного туризма является завершение строительства в июне текущего года нового терминала Международного аэропорта города Алматы.
Общая пропускная способность аэропорта достигнет 14 млн пассажиров в год. Таким образом, по прогнозам, в 2024 году количество иностранных туристов достигнет 520 тыс. человек", - отметила она.
Напомним, в конце прошлого года стало известно о том, что малайзийская компания AirAsia X запустит прямые рейсы из Куала-Лумпура в Алматы, впервые открывая прямое авиасообщение между Казахстаном и Малайзией.
01.03.2024, 08:26 67276
Казахстан перешел на единый часовой пояс
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Сегодня в полночь жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей перевели время на час назад.
В связи с переводом часов Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности рекомендовало обновить программное обеспечение до последней версии. О том, как подготовить технику к переводу часов, рассказали также в Национальной службе реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT.
Общие рекомендации:
- Проверьте подключение к интернету. Для автоматического обновления времени устройство должно быть подключено к сети.
- Включите автоматическое обновление времени. Большинство устройств позволяет автоматически обновлять дату и время, используя сетевые службы времени.
- Перезагрузите устройство. Иногда для применения изменений требуется перезагрузка.
Инструкция по операционным системам
Windows
- Откройте "Панель управления" > Часы и регион > Дата и время.
- Перейдите во вкладку "Время в Интернете" и нажмите на "Изменить" параметры.
- Убедитесь, что активирована опция "Синхронизировать" с Интернет-временем и нажмите "Обновить сейчас".
- Если автоматическое обновление не работает, перейдите на вкладку Дата и время, нажмите "Изменить дату и время" и вручную установите правильное время.
macOS
- Откройте Системные настройки > Дата и время.
- Убедитесь, что выбрана опция Настроить дату и время автоматически.
- Если требуется ручная настройка, снимите галочку с этой опции и внесите нужные изменения вручную.
Android
- Откройте Настройки > Система > Дата и время.
- Включите Автоматическое определение даты и времени и Автоматический часовой пояс.
- Если автоматическая настройка не работает, отключите эти опции и установите дату, время и часовой пояс вручную.
iOS (iPhone и iPad)
- Зайдите в Настройки > Основные > Дата и время.
- Включите Автоматически для опции Настройка даты и времени.
- При необходимости отключите эту опцию и вручную установите правильное время и дату.
В случае возникновения проблем:
Проверьте наличие обновлений операционной системы. Убедитесь, что ваше устройство обновлено до последней версии ОС.
- Переключитесь на другую сетевую службу времени. В некоторых операционных системах можно выбрать альтернативные серверы времени.
- Проверьте настройки часового пояса. Убедитесь, что выбран правильный часовой пояс для вашего местоположения.
- Сбросьте настройки сети. На некоторых устройствах сброс настроек сети может помочь решить проблемы с автоматической синхронизацией времени.
- Обратитесь в службу поддержки. Если проблема не решается, возможно, потребуется профессиональная помощь.
Стоит отметить, что из-за смены часового пояса также произошел сбой в работе спецЦОНов. Также у некоторых казахстанцев после смены часового пояса изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении.
В частности, у некоторых граждан дата рождения сместилась на день назад, сообщают пользователи соцсетей. А в ряде банковских мобильных приложений цифровые документы и вовсе оказались недоступны.
Кроме того, не на всех гаджетах произошло автоматическое обновление времени. Некоторым пользователям пришлось настраивать время вручную либо перезагружать устройства. Кому-то так и не удалось настроить правильное время. Также из-за смены часового пояса произошел сбой в работе столичного аэропорта.
Напомним, большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?