Торги по продаже завода имени Кирова в Алматы отменили

Больше всего таких организаций в ВКО, Костанайской области и в Алматы

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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой состоялось заседание республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, сообщает пресс-служба - Под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой состоялось заседание республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, сообщает пресс-служба правительства





В 2023 году инспекторами было проведено порядка 7 тыс. проверок, по итогам которых выдано более 4 тыс. предписаний по устранению нарушений. Наложено 2400 штрафов на сумму более 400 млн тенге.





На сегодня 31 предприятие задолжало 700 млн тенге 1,6 тыс. работников. Сообщено, что больше всего таких организаций в Восточно-Казахстанской, Костанайской областях и в Алматы. Кроме того, общий долг в 913 млн имеют 44 предприятия, признанные банкротами.