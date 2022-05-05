Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном превысил 1 млрд долларов

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Состоялся телефонный разговор премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы углубления двусторонних отношений, в том числе наращивания объемов взаимной торговли, промышленной кооперации и сотрудничества в водохозяйственной сфере, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Алихан Смаилов отметил, что по итогам первого квартала текущего года товарооборот между двумя странами превысил 1 млрд долларов, что на 27% выше аналогичного периода 2021 года.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы реализации ранее достигнутых договоренностей, в частности запуска международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия".