Транспортная полиция Казахстана с начала года изъяла более 40 единиц оружия

Фото: gov.kz

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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники транспортной полиции Казахстана с начала года изъяли более 40 единиц оружия при досмотре пассажиров, - Сотрудники транспортной полиции Казахстана с начала года изъяли более 40 единиц оружия при досмотре пассажиров, сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.





Ведется большой объем досмотровой работы. С начала года сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту столицы совместно с работниками службы авиационной безопасности было досмотрено свыше 34 тысяч авиарейсов и более 4,3 миллиона авиапассажиров. В результате проведенных работ пресечено свыше 100 попыток незаконного провоза запрещенных предметов и веществ, выявлено 53 преступления и 1348 административных правонарушений. Также изъято 43 единицы огнестрельного и холодного оружия", - проинформировали в пресс-службе.





Отмечено, что транспортная полиция усилила борьбу с нарушителями на объектах авиа и железнодорожного транспорта. Сегодня в работе департамента активно внедряются современные цифровые решения, а также широко применяются служебно-розыскные собаки.





Как сообщил первый заместитель начальника департамента Мадияр Айтуганов, с начала 2025 года транспортной полицией обеспечена безопасность порядка 20 млн граждан, воспользовавшихся услугами железнодорожного и воздушного транспорта. В частности, защищены права и безопасность около 11 млн пассажиров, путешествовавших по железной дороге, а также более 8,9 млн пассажиров авиасообщения.





Например, в международном аэропорту города Астаны за 6 месяцев текущего года пассажиропоток составил более 4,3 млн человек.