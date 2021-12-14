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Транспортные полицейские оштрафовали авиакомпанию на 2 041 900 тенге

13.12.2021, 19:52 47440
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант" за нарушение правил пребывания в Казахстане к административной ответственности привлечены 162 иностранца, в том числе 151 граждан СНГ и 11 граждан дальнего зарубежья (статья 517 КоАП РК), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За пределы республики выдворено 25 иностранцев. За нарушение законодательства по приему иностранцев и лиц без гражданства на работу к административной ответственности привлечено 36 граждан Казахстана (статья 518 КоАП РК), сообщает пресс-служба Департамента полиции на транспорте.
 
Сотрудники миграционной полиции выявили факт привлечения гражданина Узбекистана 1980 года рождения на работу, не соответствующую должности, указанной в разрешении на привлечение иностранной рабочей силы. 
 
В отношении руководства одной из авиакомпаний страны транспортными полицейскими составлен административный протокол по части 2 статьи 519 КоАП РК и наложено административное взыскание в виде штрафа 700 МРП (2 041 900 тенге). 
 
Также к административной ответственности привлечен и гражданин Узбекистана, на которого составлен административный протокол и наложен штраф в размере 25 МРП. 
 

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Токаев выразил соболезнования Байдену в связи с разрушительным торнадо

13.12.2021, 16:11 73333
Токаев выразил соболезнования Байдену в связи с разрушительным торнадо
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Акорда, глава Казахстана в своей телеграмме выразил соболезнования президенту США Джозефу Байдену в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США.
 

От имени народа Казахстана и от себя лично позвольте выразить глубочайшие соболезнования и симпатии семьям, потерявшим своих близких. Также желаю скорейшего и полного выздоровления пострадавшим в результате этой природной стихии. В это скорбное время мы солидарны с дружественным народом США и разделяем всеобщую приверженность глобальным действиям по борьбе с изменениями климата", - говорится в телеграмме Токаева.

 
Как сообщалось ранее, мощный смерч пронёсся над городом Боулинг Грин в Кентукки со скоростью около 241 километра в час.
 
Число жертв торнадо, обрушившихся на сразу несколько американских штатов, растёт. Поисково-спасательные работы продолжаются. Только в Кентукки погибли не менее 80 человек, а по всей стране - более 90. Десятки людей всё ещё числятся пропавшими без вести после обрушения завода по производству свечей в небольшом городе Мэйфилде с 10-тысячным населением.
 

Определены сроки реализации проекта космического комплекса "Байтерек"

13.12.2021, 11:48 99442
Определены сроки реализации проекта космического комплекса "Байтерек"
Фото: yk-news.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Итоги работы седьмой межправительственной комиссии по комплексу "Байконур" были подведены сегодня на пленарном заседании под председательством заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра и заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Борисова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления казахстанско-российского сотрудничества, касающиеся перспектив совместного использования и дальнейшего развития комплекса "Байконур", а также улучшения условий жизнедеятельности города Байконыр. 
 

Особое внимание члены межправительственной комиссии уделили совместному проекту создания космического ракетного комплекса "Байтерек", определен перечень мероприятий и сроки реализации", - рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

 
Также рассмотрены задачи рациональной эксплуатации имущества комплекса, модернизации инфраструктуры, социальной сферы. 
 
Участники заседания отдельно остановились на важности повышения экологической безопасности региона и космодрома, вопросах вывода из аренды, списания и утилизации неиспользуемых объектов комплекса. 
 
По пунктам повестки дня эксперты нашли взаимоприемлемые решения, что отражено в протоколе заседания МПК. 
 
В завершение встречи стороны отметили высокий уровень взаимодействия и наличие необходимого потенциала для успешного осуществления задач по стратегическим направлениям деятельности комплекса "Байконур".
 

Назначен вице-министр энергетики РК

13.12.2021, 10:48 110755
Назначен вице-министр энергетики РК
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Жандос Нурмаганбетов назначается на должность вице-министра энергетики РК. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жандос Нурмаганбетов родился в 1981 году в Жамбылской области. 
 
Окончил Карагандинский государственный университет им Е. А. Букетова, Университет международного бизнеса, Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, АО "Университет КИМЭП". Трудовую деятельность начал в 2003 году в частных структурах. 
 
В 2005-2010 годы - генеральный директор АО "Кызылординская РЭК". 
 
В 2011-2013 годы - председатель правления АО НК "СПК "Кызылорда". 
 
С 2013 по 2019 годы трудился в частной компании. 
 
С 2020 года и по настоящее время занимал должность Управляющего директора по стратегии и развитию АО KEGOC.

 

Назначен вице-министр культуры и спорта РК

13.12.2021, 10:00 117694
Назначен вице-министр культуры и спорта РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Жарасбаев Серик Маратович назначен на должность вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Серик Жарасбаев родился в 1984 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева, Российский международный олимпийский университет. Специализация - физическая культура и спорт, государственное и местное управление, спортивное администрирование. 
 
В 2006-2007 годы работал тренером-преподавателем по боксу, инструктором-спортсменом детско-юношеской спортивной школы в Петропавловске. 
 
В 2007-2010 - главный специалист, начальник учебно-спортивного отдела управления туризма, физической культуры и спорта Северо-Казахстанской области. 
 
В 2011-2012 годы работал экспертом, главным экспертом Управления научно-методического обеспечения, инновационной технологии и образования Комитета спорта Министерства туризма и спорта РК; заместителем начальника Управления туризма, физической культуры СКО. 
 
В 2012-2014 годы занимал должности начальника Управления летних видов спорта Департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства РК по делам спорта и физической культуры, директора Департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства по делам спорта и физической культуры. 
 
В 2014-2018 годы работал заместителем председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК. 
 
В 2018-2019 годы занимал должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК. 
 
2019-2021 годы - заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК. С апреля 2021 года и по настоящее время - первый вице-президент РОО "Казахстанская федерация керлинга, напольного керлинга и петанга".

 

Рахимов освобожден от должности вице-министра энергетики РК

13.12.2021, 09:51 121339
Рахимов освобожден от должности вице-министра энергетики РК
Фото: www.gov.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Рахимов Кайрат Болатович освобождается от должности вице-министра энергетики Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Кайрат Рахимов родился в 1985 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Сеульский Национальный университет. 
 
С 2007 по 2015 годы являлся экспертом, главным экспертом, начальником управления в Агентстве по регулированию естественных монополий, в Министерстве энергетики и Министерстве индустрии и новых технологий РК. 
 
С 2015 по 2020 годы занимал руководящие должности в Министерстве энергетики РК. 
 
С февраля 2020 года и по настоящее время занимал должность вице-министра энергетики РК.
 

Президент РК присудил госпремию в области науки и техники имени аль-Фараби двум работам

13.12.2021, 09:23 124498
Президент РК присудил госпремию в области науки и техники имени аль-Фараби двум работам
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым 6 декабря 2021 года подписан указ "О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2021 года в области науки и техники имени аль-Фараби", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент Республики Казахстан постановил присудить Государственную премию Республики Казахстан 2021 года в области науки и техники имени аль-Фараби двум работам, сообщила пресс-служба Акорды.
 
За работу на тему "Разработка и организация производства нового отечественного оригинального лекарственного препарата "Розеофунгин-АС", представленную товариществом с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии", Государственная премия Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби присуждена авторскому коллективу во главе с генеральным директором, доктором биологических наук, профессором, академиком Садановым Аманкелди Курбановичем. В составе коллектива авторов: Балгимбаева Ася Султановна - главный научный сотрудник, кандидат биологических наук; Березин Владимир Элеазарович - руководитель отдела вирусологии, член-корреспондент Национальной академии наук, доктор биологических наук, профессор; Кулмагамбетов Ильяс Райханович - главный научный сотрудник, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук; Треножникова Людмила Петровна - главный научный сотрудник, кандидат биологических наук; Ултанбекова Гульнара Даулетбаевна - исполняющая обязанности доцента факультета биологии и биотехнологии некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", кандидат биологических наук.
 
Также Государственная премия в области науки и техники имени аль-Фараби присуждена за цикл работ на тему "Обеспечение биологической безопасности Республики Казахстан: передовые научные технологии и производство", представленный республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, авторскому коллективу во главе с генеральным директором, доктором биологических наук, профессором, действительным членом Академии естественных наук Закарья Кунсулу. В коллективе авторов: Абдураимов Ергали Оринбасарович - заместитель генерального директора по науке и коммерциализации, доктор ветеринарных наук, профессор; Касенов Мархабат Мелисбекович - заместитель генерального директора по производственной деятельности, кандидат ветеринарных наук, профессор; Кутумбетов Леспек Бекболатович - заведующий лабораторией, доктор ветеринарных наук, профессор; Орынбаев Мухит Бармакулы - заведующий лабораторией, кандидат ветеринарных наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук; Султанкулова Куляйсан Турлыбаевна - заведующий лабораторией, кандидат биологических наук, профессор; Хайруллин Берик Мухитович - главный научный сотрудник, кандидат ветеринарных наук, профессор.
 
Государственная премия в области науки и техники имени аль-Фараби присуждается гражданам Казахстана за разработку и организацию производства новых видов техники, материалов и технологий на уровне или выше мировых аналогов; разработку и создание принципиально новых изделий, технологических процессов в различных отраслях экономики, обеспечивших экономический и (или) социальный эффект. 

 

Ряду казахстанцев присуждены государственные награды

13.12.2021, 09:02 127360
Ряду казахстанцев присуждены государственные награды

НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - В канун 30-летия Независимости Республики Казахстан указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность большая группа граждан награждена государственными наградами, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В их числе видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, деятели культуры и науки, спортсмены, ветераны труда, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов.

В частности, президент РК подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан". За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан: присвоена высшая степень отличия – звание "Казакстаннын Енбек Ері" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды Ашимову Акиму Уртаевичу - писателю, город Нур-Султан. За выдающиеся достижения в развитии здравоохранения Республики Казахстан и производственной деятельности: присвоена высшая степень отличия – звание "Казакстаннын Енбек Ері" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан": Тулетаеву Мухтару Есенжановичу - главному врачу ГКП "Онкологический центр", город Нур-Султан; Хмелеву Александру Леонидовичу - генеральному директору ТОО "Казцинк", Восточно-Казахстанская область.

Орденом "Отан" награждены писатель С. Досанов, ветеран труда М. Жолдасбеков, поэтесса А. Бахтыгереева, орденом "Казакстан Республикасынын Тунгыш Президенті - Елбасы Нурсултан Назарбаев" - Председатель Конституционного Совета К. Мами, председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" А. Айдарбаев, председатель правления АО "Национальный научный центр хирургии имени А. Сызганова" Б.Баймаханов, председатель Совета директоров TOO Bazis Holding Сompany А. Белович, писатель Д. Исабеков, глава Православной Церкви Казахстана Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Орденом "Барыс" І степени награждены генеральный директор АО "Уральский завод "Зенит" В. Валиев, президент АО "ТНК "Казхром" А. Есенжулов, председатель правления - ректор НАО "Казахский национальный аграрный исследовательский университет" Т. Есполов, президент НАО "Отандастар коры" Н. Абыкаев, директор филиала РГКП "Государственная концертная организация "Казакконцерт" в городе Алматы А. Коразбаев, акционер - основатель ENRC PLC А. Машкевич, депутат Мажилиса Парламента Д. Назарбаева, ветераны труда Н. Исингарин, К. Султанов, Т. Сулейменов, З. Федотова, "Барыс" II степени - Председатель Сената Парламента М. Ашимбаев, председатель Совета директоров ОЮЛ "Концерн TNS-group" Т. Джумагулов, актер АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова" Н. Ихтымбаев, поэт и писатель В. Михайлов, учитель КГКП "Павлодарский колледж сферы обслуживания" Н. Покидова, президент ТОО "Саутс-Ойл" С. Сейтжанов, заместитель директора ТОО "Alanda Clinic" С. Токпанов, Министр внутренних дел Е.Тургумбаев, ветеран труда А.Туяков, "Барыс" IІI степени - культуролог К. Абаев, генеральный директор РГП "Банкнотная фабрика Национального Банка Б. Альжанов, первый заместитель Председателя партии Nur Otan Б. Байбек, ветераны труда М. Байгут, Г. Байназаров, Р. Тусупбеков, председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Е. Бахмутова, директор ТОО "Центр научно-клинической кардиохирургии и трансплантологии" С. Джошибаев, исполнительный директор ЧФ "Фонд Нурсултана Назарбаева" К. Джумабаев, академик Национальной академии наук З. Дюсенбеков, председатель Совета директоров АО "Компания "Монтажспецстрой" Е. Ежиков-Бабаханов, председатель РОО "Союз писателей Казахстана" У. Есдаулет, поэтесса Х. Есенкаракызы, председатель Общественного совета города Нур-Султана С. Есилов, председатель Совета ветеранов Туркестанской области Ж. Мауленкулов, артист РГКП "Казахская государственная филармония имени Жамбыла" Н. Нусипжанов, председатель Совета директоров ТОО "Казахмыс Холдинг" Э. Огай, профессор НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова" К. Ормантаев, председатель Совета директоров холдинга BI Group А. Рахимбаев, председатель правления АО "Самрук-Казына" А. Саткалиев, профессор РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова" Е. Сергебаев, председатель правления - ректор НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева" Е. Сыдыков, депутат Мажилиса Парламента Б. Тлеухан, первый заместитель председателя РОО "Всемирная ассоциация казахов" З. Турисбеков.

Почетное звание "Казакстаннын енбек сiнiрген кайраткерi" присвоено 28 видным представителям науки и культуры, в том числе артистам театра и кино М. Аджибекову, Ж. Курманбекову и Л. Крючковой, режиссеру Д. Омирбаеву, искусствоведу Е. Резниковой и другим. Почетное звание "Казакстаннын енбек сiнiрген устазы" присвоено учителю ГУ "Специализированная школа для одаренных детей с интернатным учреждением областная "Малая академия искусств имени Н. Тлендиева" Д. Торехановой.

Орденом "Парасат" отмечены заслуги известных ученых, деятелей культуры, представителей производственной сферы, среди которых артист РГКП "Казахский государственный академический театр драмы имени М. Ауэзова" Б. Абдилманов, директор ТОО "Ершовское-2" С. Агайдаров, генеральный директор РОО "Ветераны нефтегазового комплекса" З. Алшымбаев, директор научно-исследовательского центра "Отырар кітапханасы" Т. Журтбай, директор Центра экономического анализа "Ракурс" О. Жандосов, хормейстер камерного хора Северо-Казахстанской областной филармонии имени Акана Серы Ю. Колчин, заведующий редакцией газеты "Казак адебиеті" Е. Жаппасулы, заместитель директора департамента Международного финансового центра "Астана" Ш. Курманбайулы, писатель З. Наурызбаева, председатель совета директоров ТОО "Альтаир" А. Потиченко и другие.

Ордена "Достык" II степени удостоены Уполномоченный по правам человека Э. Азимова, председатель правления АО Kaspi.kz М. Ломтадзе.

В числе награжденных орденом "Курмет" известная шахматистка Ж. Абдумалик, главный дирижер НАО "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера" А. Бурибаев, руководитель ГККП "Высший технический колледж города Кокшетау" А. Еслямова, президент ОЮЛ "Ассоциация боевых искусств" Б. Истыбаев, учитель КГУ "Общеобразовательная школа-гимназия имени И. Трубицына" Жамбылской области Н.Каймалакова, заведующий лабораторией РГП "НИИ проблем биологической безопасности" А. Наханов, сталевар-конвертор АО "АрселорМиттал Темиртау" В. Пастух, директор ГУ "Гимназия № 3 для одаренных детей" города Павлодар К. Куспекова, врач ГКП "Городская клиническая больница № 1" города Шымкента Ж. Суйгенбаев, режиссер К. Умаров.

Кавалерами ордена "Енбек Данкы" ІІІ степени стали 105 рабочих и тружеников промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей материального производства.

Почетной грамотой Республики Казахстан награждены 553 человека.

За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, вклад в укрепление национальной безопасности и обороноспособности страны орденами "Данк" I и II степени, "Айбын" I, II и III степени, медалями "Ерлігі ушін" и "Жауынгерлік ерлігі ушін" награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Списки награжденных будут опубликованы в печати.

Президент РК присудил госпремию в области науки и техники имени аль-Фараби двум работам.

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Годунова представила Токаеву результаты проверки средств, направленных на борьбу с пандемией

10.12.2021, 18:42 614818
Годунова представила Токаеву результаты проверки средств, направленных на борьбу с пандемией
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Председатель Счетного комитета Наталья Годунова представила президенту Касым-Жомарту Токаеву предварительные результаты проверки средств на общую сумму 521 миллиарда тенге, направленных на борьбу с пандемией, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, в рамках аудита проверены финансирование строительства модульных больниц, материально-технического оснащения инфекционных стационаров, а также расходы на средства индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Наталья Годунова также проинформировала об итогах аудита эффективности использования средств, выделенных на подготовку к Олимпийским играм 2020 в Токио.
 
В комитете спорта аудитом всего были охвачены расходы в сумме 125 миллиардов тенге на финансирование мероприятий в сфере развития физической культуры и спорта, в том числе на подготовку и участие в Олимпиаде-2020.
 
По итогам встречи главой государства даны соответствующие поручения.
 

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