TSARKA предупреждает о рисках для Казахстана после атаки на "Аэрофлот"
Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Центр анализа и расследования кибератак сделал заявление с предупреждением для казахстанцев на фоне масштабной атаки на "Аэрофлот", передает корреспондент агентства.
28 июля группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY" провели масштабную атаку на корпоративную сеть ПАО "Аэрофлот". По информации хакеров, к утру было уничтожено более 7000 серверов и рабочих станций в офисах Шереметьево, Мелькисарово и дата-центрах компании. Стерты внутренние системы и базы данных: CREW, Sabre, SharePoint, Exchange, КАСУД, Sirax, CRM, ERP, 1C, системы безопасности и другое. На данный момент "Аэрофлот" сообщил о возобновлении нормальной работы и что планирует выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно", - напомнили в TSARKA.
Из ключевых фактов взлома отмечаются следующие:
• в сети использовались Windows XP и Windows Server 2003;
• пароли сотрудников, включая топ-менеджмент, не менялись годами. По данным хакеров, гендиректор "Аэрофлота" использовал один пароль с 2022 года;
• хакеры находились в инфраструктуре более года и выкачали массивы данных: переписка, звонки, история перелетов, архивы.
Аэрофлот" - объект критической инфраструктуры. Данный кейс показал, что инциденты информационной безопасности способны за считанные часы обрушить бизнес- и государственные процессы. В Казахстане аналогичным объектам присваивается статус КВОИКИ, и требования к их защите не должны быть формальностью. Однако практика показывает, что до реальной киберустойчивости многим еще далеко", - говорится в сообщении.
В TSARKA отметили, что в Казахстане вопросы кибербезопасности авиасегмента также поднимаются регулярно.
В 2021 году исследователь через багбаунти-платформу выявил критическую уязвимость в почтовой системе столичного аэропорта, которая потенциально давала доступ к внутренним сервисам. Инцидент удалось предотвратить, но он наглядно показал, насколько тонка грань между безопасностью и катастрофой. ИБ-сообщество Казахстана знает кейсы, когда злоумышленники зашифровывали системы акиматов, университетов, нефтехимических предприятий и нацхолдингов", - рассказали в центре.
Специалисты подчеркивают, что такие меры, как резервное копирование, двухфакторная аутентификация и регулярное обновление систем, являются критически важными для обеспечения киберустойчивости и национальной безопасности на уровне корпоративной инфраструктуры.
Ранее в Алматы задержан хакер за атаки на серверы иностранных компаний.