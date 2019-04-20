ЦИК утвердила состав лингвистической комиссии для проверки степени владения государственным языком кандидатами в президенты РК

Нур-Султан. 19 апреля. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия РК утвердила состав лингвистической комиссии, которая будет определять степень владения государственным языком кандидатами в президенты РК, передает Kazakhstan Today.

19 апреля 2019 года состоялось заседание ЦИК РК, на котором были рассмотрены вопросы установления свободного владения кандидатами в президенты РК государственным языком на внеочередных выборах президента РК, назначенных на 9 июня 2019 года, а также вопросы регистрации кандидатов в президенты РК (представление кандидатами справки о сдаче деклараций о доходах и имуществе, медицинского заключения о состоянии здоровья).

Как напомнили в ЦИК, свободное владение кандидатом в президенты государственным языком (требование статьи 41 Конституции РК) устанавливается заключением лингвистической комиссии, образуемой постановлением ЦИК. В состав лингвистической комиссии входят языковеды и другие специалисты в количестве не менее пяти человек.

После консультаций с МОН РК и ректорами ведущих университетов Центризбирком предложил, а затем утвердил следующий состав лингвистической комиссии: Мырзатай Жолдасбеков - доктор филологических наук, профессор, академик Национальной академии наук РК, заведующий кафедрой тюркологии Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (по согласованию), председатель; Адил Ахметов - доктор филологических наук, профессор, академик Международной академии наук высшей школы (по согласованию); Гарифолла Есим - доктор философских наук, профессор, академик Национальной академии наук РК (по согласованию); Сеит Каскабасов - доктор филологических наук, профессор, академик Национальной академии наук РК, заведующий кафедрой казахской литературы Евразийского национального университета Л.Н. Гумилева (по согласованию); Гултас Курманбай - доктор педагогических наук, профессор, директор Культурного центра "Рухани жангыру" АОО "Назарбаев Университет" (по согласованию); Ерден Кажибек - доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук РК, директор Института языкознания имени А. Байтурсынова (по согласованию).

Согласно разъяснению Конституционного совета РК "Об официальном толковании пункта 2 статьи 41 Конституции Республики Казахстан" постановления №280 от 9 октября 1998 года, норму пункта 2 статьи 41 Конституции Республики Казахстан в части слов "свободно владеющий государственным языком" следует понимать как умение грамотно читать, писать, легко, без затруднений излагать свои мысли и публично выступать на казахском языке, пояснили в ЦИК.

Для установления свободного владения государственным языком кандидатом в президенты РК требуется: 1) написание письменного задания на тему, предложенную лингвистической комиссией, объемом не более двух страниц; 2) чтение печатного текста, предложенного лингвистической комиссией, объемом не более трех страниц; 3) публичное выступление на заданную лингвистической комиссией тему не менее пятнадцати минут.

Варианты заданий по письму, чтению произведений классиков казахской литературы и выступлению на свободную тему лингвистическая комиссия определяет заранее. Кандидату в президенты будет предоставлено время для подготовки к каждому этапу экзамена. Для письменного задания отводится не менее одного часа с возможностью продления в случае необходимости еще на полчаса. На подготовку к 15-минутному публичному выступлению не менее одного часа.

Заседания лингвистической комиссии будут открытыми и публичными", - отметили в Центризбиркоме.

Что касается сдачи налоговой декларации и медицинского освидетельствования кандидатами, пунктом 2 статьи 59 закона о выборах предусматривается предоставление кандидатом и его супругой (супругом) в органы государственных доходов по месту жительства декларации о доходах и об имуществе на первое число месяца начала срока выдвижения, то есть на 1 апреля 2019 года.

Затем справка органа госдоходов о сдаче кандидатом и его (ее) супругой (супругом) деклараций о доходах и имуществе представляется в ЦИК РК в любое время до истечения срока регистрации кандидатов в президенты, то есть до 11 мая 2019 года. В случае непредставления справки кандидат не проходит регистрацию.

После регистрации кандидата ЦИК направляет в уполномоченный орган запрос о достоверности сведений о доходах и имуществе задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом), который проверяется органами госдоходов в течение 15 дней со дня регистрации кандидата.

При этом организации, получившие требования органов государственных доходов о представлении сведений о доходах и имуществе кандидата и его (ее) супруги (супруга), обязаны представить запрашиваемую информацию в течение четырех дней со дня получения требования.

В случае выявления на момент подачи декларации недостоверности сведений о доходах и имуществе, задекларированных кандидатом или его (ее) супругой (супругом) ЦИК отменяет решение о регистрации.

Кроме этого, согласно пункту 2-1 статьи 59 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан", кандидат в президенты РК до регистрации представляет в ЦИК медицинское заключение о состоянии здоровья, подтверждающее отсутствие у кандидата заболеваний, препятствующих регистрации кандидатом в президенты РК.

Согласно этой норме, для подтверждения отсутствия у кандидата в президенты заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей президента республики, проводится его медицинское освидетельствование, итоги которого оформляются соответствующим медицинским заключением о состоянии здоровья.

Требования к медицинскому заключению и перечень заболеваний, препятствующих регистрации кандидатом в президенты Республики устанавливаются совместным нормативным правовым актом Центральной избирательной комиссии и уполномоченного органа в области здравоохранения - Министерством здравоохранения РК. Этот документ под названием "Об утверждении требований к медицинскому заключению о состоянии здоровья кандидата в президенты Республики Казахстан и перечня заболеваний, препятствующих регистрации кандидатом в президенты Республики Казахстан" принят и зарегистрирован Министерством юстиции РК 13 апреля 2019 года.

Согласно документу, медицинское освидетельствование осуществляется на основании предоставленной кандидатом выписки из протокола республиканского общественного объединения о его выдвижении. Медицинское освидетельствование проводится в организациях здравоохранения (поликлиниках) по месту прикрепления кандидата с выдачей медицинского заключения. Медицинское заключение составляется по установленной форме, принятой совместным нормативным правовым актом.

Медицинское заключение выдается в срок не более трех календарных дней с момента обращения кандидата для проведения медицинского освидетельствования и действительно в течение сроков выборов президента РК. Организации здравоохранения ведут учет выданных медицинских заключений, доступ к которым имеет только уполномоченный орган в области здравоохранения. Совместным нормативным правовым актом указан перечень 107 заболеваний, препятствующих регистрации кандидатом в президенты Республики Казахстан", - указали в ЦИК.

Медицинское заключение о состоянии здоровья представляется кандидатом вместе с документами, предусмотренными статьей 59 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата.

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