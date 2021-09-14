Тугжанов провел совещание по вопросам социальной сферы

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов провел совещание по ключевым социальным вопросам с участием центральных и местных исполнительных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Особое внимание было уделено исполнению поручений главы государства, озвученных в послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны", сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

По данным Министерства образования и науки, сегодня в республике 147 школ с общим контингентом 250 тысяч детей работают в три смены. Наибольшее их количество в Алматинской (50), в Мангистауской (16) областях, в Шымкенте (14). Вице-премьер подчеркнул важность оперативного решения проблем трехсменного обучения, дефицита ученических мест. Для этого найдено оптимальное решение - строительство быстровозводимых низкозатратных модульных школ.

В сфере здравоохранения актуальными остаются проблемы дефицита высококвалифицированных кадров, оснащения больниц современным оборудованием. На сегодня низкий охват медиков мерами социальной поддержки в Туркестанской - 7%, в Актюбинской - 12%, в Алматинской - 13% и в Павлодарской - 18% областях. Тугжанов поручил увеличить количество грантов для подготовки медицинских кадров, обеспечить мерами социальной поддержки всех молодых специалистов, провести детальную инвентаризацию медицинского оборудования для определения дополнительной потребности в ней.

В сфере массового спорта самые низкие показатели охвата детей государственным спортивным заказом отмечены в Северо-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской областях. Заместитель премьер-министра подчеркнул, что особые усилия должны быть направлены на увеличение охвата населения, в первую очередь детей, массовым спортом, на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, объектов культуры, модернизацию работы библиотек и архивов.

Вице-премьер поручил усилить работу по вовлечению всего общества в празднование З0-летия Независимости Республики Казахстан, а также по активизации информационно-разъяснительной работы для участия граждан в реализуемых государственных программах и проектах.

Также, заслушав информацию акиматов, заместитель премьер-министра дал ряд конкретных поручений по решению на местах актуальных проблем социального характера с обеспечением необходимых объемов финансирования.

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