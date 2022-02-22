У Токаева нет счетов в швейцарском банке - Уали

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова представила президенту Касым-Жомарту Токаеву отчет о проделанной работе в Кызылординской области за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Гульшары Абдыкаликовой, основные показатели экономики области растут - объем промышленной продукции увеличился на 0,8 %, обрабатывающей промышленности - на 14,5%, частных инвестиций - на 11,7%, торговли - на 2,4%, введенного жилья - на 8,6%, сельскохозяйственной продукции - на 0,3%, сообщает пресс-служба Акорды

В рамках третьей пятилетки программы индустриализации в регионе в 2021 году выделено 45,2 млрд тенге на реализацию 4 проектов с созданием 456 рабочих мест.

В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы, непосредственно влияющие на экономику региона. В частности, это резкое снижение притока воды в Сырдарью, оптовые цены на товарный газ, расходы на тарифы перевозчиков, повышение доли местного газа, а также земельные споры в агроформированиях.

По результатам анализа ситуации в Кызылординской области Касым-Жомарт Токаев поручил акиму совместно с правительством рассмотреть пути решения проблемных вопросов и продолжить работу над уже начатыми проектами.