Уали: митинги и собрания могут проводиться в центральных районах городов

НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Участники мирных демонстраций не должны преследоваться в уголовном порядке. Этим решением главы государства поделился его пресс-секретарь Бекри Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как известно, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре установить степень вины задержанных за различные правонарушения лиц, участвовавших в событиях "Трагического января". Президент полагает возможным в случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания", - написал Уали в Facebook.
Участники мирных демонстраций, считает президент, не должны преследоваться в уголовном порядке, сказал пресс-секретарь.
Его принципиальная позиция - мирные собрания и митинги должны проводиться в соответствии с законом, который предусматривает всего лишь уведомительный характер таких мероприятий. Митинги и собрания могут теперь проводиться в центральных районах городов. Это большой шаг вперёд в продвижении демократии в нашей стране", - поделился Берик Уали.
Напомним, Токаев дал поручение Генрокуратуре устновить сепень вины лиц, совершивших преступления.