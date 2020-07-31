Кокшетау. 30 июля. Kazakhstan Today - Учителя Акмолинской области повышают навыки в дистанционном преподавании, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно, первая четверть у школьников страны, за исключением учеников сельских малокомплектных школ, пройдет дистанционно. Подготовкой к новому учебному году в режиме онлайн уже занимаются работники образования Акмолинской области, сообщили в управлении внутренней политики.

С 10 по 15 августа, используя платформу stepik.org, более 13 тысяч педагогов основных предметов пройдут курсы "Учусь учить дистанционно", разработанные Центром педагогического мастерства. Несмотря на то, что "дистанционка" для всех уже не в новинку, 5 модулей обучения позволят педагогам получить дополнительные знания и навыки работы в Интернете с информационными системами, преподаватели также смогут совместно планировать и наблюдать уроки. 40-часовой курс организован в асинхронном формате, что дает возможность педагогам обучаться в удобное для них время.

Все материалы расположены по порядку. Сначала обучающемуся предлагается прочитать текст по выбранной теме, где простым и доступным языком излагается информация. После его ждут задания на закрепление пройденного материала и отработку практических навыков. Мы также разместили ссылки для скачивания полезных ресурсов", - поделились разработчики курсов.

Важная часть курса - модуль о роли родителей в новой форме образования. К слову, для них же Центром педагогического мастерства также организованы курсы "Счастливый родитель - успешный ребенок", которые станут доступны в сентябре, их обучение продлится 22 часа и будет содержать в себе 4 модуля.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства