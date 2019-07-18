Уровень коррупции снизился в Карагандинской области

Караганда. 17 июля. Kazakhstan Today - За первое полугодие 2019 года уровень коррупции в Карагандинской области снизился на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщил руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области Денис Шакенов, передаёт Kazakhstan Today.

В Карагандинской области идёт активная борьба с коррупцией. Так, с начала 2019 года в регионе реализуют проект "Сарыарка - адалдык аланы". В области открываются фронт-офисы, кабинеты по принципу Open Space и "магазины честности".

В акимате Жезказгана открыли фронт-офис нового формата. Приём здесь ведут аким города, сотрудники отделов земельных отношений, образования, соцзащиты и других. Посетители могут получить консультацию, оформить необходимые документы и справки, поставить ребёнка в очередь на посещение детского сада или записать в школу. Фронт-офис расположен на первом этаже здания акимата города. Такие меры, по мнению властей региона, способствуют снижению уровня коррупции.

"Мы должны стать "чистым" обществом, создать нулевую терпимость к коррупции. Особенно это касается чиновников. В первую очередь нужно развивать антикоррупционную культуру. Мы работаем над тем, чтобы предупреждать проявления коррупции", - сказал аким области Ерлан Кошанов.

С этим согласился руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области Денис Шакенов. Он отметил, что превентивные меры должны принимать руководители всех управлений и отделов.

Бытовая коррупция вызывает паралич всей государственной системы в целом. Парализует нормальную работу малого и среднего бизнеса. Задача каждого госслужащего - как можно более активно бороться с ней и формировать нулевую терпимость", - подчеркнул Денис Шакенов.

Аналогичный фронт-офис планируют открыть и в Караганде.

Всего в регионе создано в госорганах 8 кабинетов по принципу Open Space и 4 фронт-офиса.

Кроме того, в рамках проекта "Сарыарка - адалдык аланы" оптимизируют кабинеты руководителей организаций образования. В 18 колледжах, 30 школах и 7 детских садах области директора уже переехали в кабинеты на первых этажах. На освободившейся площади организуют площадки для саморазвития и отдыха учеников.

Также в рамках реализации проекта по Карагандинской области открыты 284 "магазина честности".

Глава региона поручил продолжать работу в сфере предупреждения коррупции и активнее использовать для этого методы цифровизации.

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