Утвержден Национальный план развития Казахстана до 2025 года

Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане утвержден Национальный план развития страны до 2025 года, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с указом главы государства Касым-Жомарта Токаева утвержден Национальный план развития страны до 2025 года . В Национальном плане развития страны до 2025 года определены основные задачи и параметры нового экономического курса страны. В документе отражено стратегическое видение по развитию важнейших отраслей, ориентиры по совершенствованию ключевых политик, направленных на нивелирование последствий коронакризиса и обеспечение устойчивого, инклюзивного и качественного развития экономики в условиях новой экономической реальности и текущих глобальных тенденций", - сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики РК.

Отмечается, что документ разработан Министерством национальной экономики совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам по поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева.

План закладывает основу для кардинальных институциональных и отраслевых реформ, направленных на повышение качества жизни и благосостояния населения. Неотъемлемой частью Нацплана является подробная карта конкретных стратегических показателей, для достижения которых будут приняты конкретные меры по формированию новой структуры экономики через повышение её самодостаточности, диверсификацию, таргетированное привлечение инвестиций, активное продвижение экспорта, поддержку и комплексное развитие частного предпринимательства. Особое внимание будет уделено улучшению услуг здравоохранения и образования, развитию инфраструктуры, продуктивной занятости и росту социального благополучия населения", - говорится в сообщении.

Общенациональные приоритеты (ОНП) представляют собой 10 конкретных задач по трем ключевым направлениям: благополучие граждан, качество институтов и построение сильной экономики.

Речь идет о десяти направлениях, где ожидаются реформы в ближайшей перспективе: справедливая социальная политика, доступная и эффективная система здравоохранения, качественное образование, справедливое и эффективное государство на защите интересов граждан, новая модель государственного управления, культивирование ценностей патриотизма, укрепление национальной безопасности, построение диверсифицированной инновационной экономики, активное развитие экономической и торговой дипломатии, и сбалансированное территориальное развитие. Все индикаторы Национального плана развития и общенациональных приоритетов определяют ключевые направления работы всего государственного аппарата. Реализация указанных стратегических документов направлена на преодоление вызовов современного этапа и в среднесрочной перспективе призвана обеспечить выход страны на траекторию устойчивого и качественного экономического роста, сопровождаемого реальным ростом качества жизни и доходов населения", - проинформировали в МНЭ РК.

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