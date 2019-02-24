В 2018 году хакеры атаковали сайты госорганов РК более 142 млн раз

Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - В 2018 году системой безопасности электронного правительства было зафиксировано более 142 миллионов хакерских атак на сайты государственных органов, сообщил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Асет Турысов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает Kazakhstan Today.

"В прошлом году было порядка 142 миллионов атак, все они были отражены. В рамках общей стратегии по информбезопасности республики мы создали оперативный центр информбезопасности. Этот центр направлен не только на мониторинг и отражение хакерских атак, но и на защиту, анализ и поиск решений для улучшения безопасности е-правительства и других информационных систем", - сказал глава НИТ, сообщает Kazpravda.kz .

По его словам, к концу четвертого квартала у электронного правительства появится резервная площадка, которая в случае хакерских атак обеспечит его полноценное функционирование.

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