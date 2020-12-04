В 2021 году по всему Казахстану планируют распространить проект по космическому мониторингу земель

Нур-Султан. 2 декабря. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы цифровизации АПК и земельных отношений, передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр поручил распространить пилотный проект по космическому мониторингу земель по всей республике в 2021 году.

В рамках цифровизации земельных отношений ведется работа по созданию Единого государственного кадастра недвижимости, включающего в себя данные по земельным участкам, строениям и сооружениям. Правительством внесен в парламент соответствующий законопроект, который позволит перевести многие услуги в электронный формат, упростить порядок предоставления земельных участков и в целом улучшить качество оказываемых услуг населению.

Глава правительства дал поручение министерствам сельского хозяйства и цифрового развития, а также акиматам регионов в течение одного месяца разработать Дорожную карту дальнейшей цифровизации АПК и земельных отношений.

Министерствам цифрового развития, сельского хозяйства и акиматам поручено в следующем году завершить работу по оцифровке земельных отношений, обеспечить прозрачность процесса оформления земельных участков и сократить сроки выдачи документов на них с 1 года до 20 дней.

В ходе заседания было отмечено, что была поставлена задача повышения производительности труда в АПК в 2,5 раза и двукратного увеличения экспорта продукции, 70% которой должна быть переработанной. Кроме того, необходимо увеличить объем валовой сельскохозяйственной продукции в 1,3 раза.

Глава правительства подчеркнул, что одним из инструментов достижения поставленных задач является полная цифровизация агропромышленного комплекса страны, которая позволит снизить затраты на производство продукции, повысить ее качество и конкурентоспособность. В течение 5 лет в рамках государственно-частного партнерства 50 млрд тенге будет инвестировано в цифровизацию более 100 млн гектаров земель сельхозназначения.

Цифровизация в растениеводстве и животноводстве позволяет получить до 20% больше урожая и животноводческой продукции. При этом затраты фермера сокращаются более чем на 15%. В перспективе только за счет цифровизации повысится урожай зерна до 25 млн тонн в год.

Как отметил в своем выступлении министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, законодательное закрепление положения по выдаче ветеринарных паспортов в электронной форме уже рассматривается парламентом. "Данная норма упростит выдачу и ускорит получение ветеринарных паспортов, существенно сэкономит государственные расходы", - цитирует МИА "Казинформ" Омарова.

По его словам, Казахстан - первая страна ЕАЭС, которая использует единую систему учета сельскохозяйственных животных, с занесением данных в информационную систему "Идентификация сельскохозяйственных животных".

В системе зарегистрировано более 35 млн сельскохозяйственных животных, в ней работают порядка 4,5 тыс. ветеринарных специалистов", - сказал Омаров.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства