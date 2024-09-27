В Абайской области чиновники завышали плату за аренду жилья

План на 2024-2029 годы будет соответствовать международным стандартам, что облегчит интеграцию с глобальными системами и создаст коммерчески выгодные условия для развития сетей связи

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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - План перспективного использования радиочастот на 2024-2029 годы разработало Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности.





План поможет определить основные направления использования полос радиочастот действующими РЭС различного назначения, РЭС, планируемыми для применения в перспективе, а также РЭС, эксплуатация которых может быть прекращена в ближайшее время, что особенно важно в условиях растущего спроса на новые технологии в области связи", - отметили в ведомстве.





Наличие четкого плана также позволит распределить или перераспределить определенные диапазоны частот для эффективного использования радиочастотного спектра и внедрения инновационных решений, что поддержит конкурентоспособность на международной арене и поспособствует развитию новых услуг.





В МЦРИАП подчеркнули, что план будет соответствовать международным стандартам. Это облегчит интеграцию с глобальными системами и создаст коммерчески выгодные условия для развития сетей связи.





План является важным шагом к обеспечению устойчивого и эффективного управления радиочастотным спектром в стране", - резюмировали в Минцифры.