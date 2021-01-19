В акимате Павлодарской области произошла реорганизация

Павлодар. 18 января. Kazakhstan Today - В акимате Павлодарской области произошло объединение управления предпринимательства и торговли и управления индустриально-инновационного развития, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Pavlodarnews.kz , управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития будет курировать вопросы бизнеса, промышленности и инноваций региона.

В отдельную структуру вывели управление цифровых технологий, в котором будут заниматься развитием цифровизации в регионе.

Также изменения произошли в управлении сельского хозяйства. Если раньше в этом ведомстве отвечали и за ветеринарию, то теперь этим будет заниматься управление ветеринарии. Кроме того, в Павлодарской области вновь появилось управление по делам религий.

Структуры управлений утверждены. Штатная численность ведомств будет формироваться за счет имеющихся сотрудников. Новых работников в состав государственных учреждений набирать не будут.

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