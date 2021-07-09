В Акмолинской области рассказали о подготовке к выборам сельских акимов

Фото управления внутренней политики Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 8 ИЮЛЯ - В Акмолинской области на выборы сельских акимов по состоянию на 8 июля выдвинуто 300 кандидатов. Из них 207 самовыдвиженцев, 93 идут от политических партий. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал председатель областной избирательной комиссии Манарбек Садуов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В регионе на первых прямых выборах планируется избрать 95 сельских акимов, сообщает управление внутренней политики области.

На данный момент своих членов выдвинули четыре партии. Nur Otan представил наибольшее количество кандидатов - 76. Народная партия Казахстана выдвинула 11 человек, "Ак жол" - 4, "Ауыл" и "Адал" по 1 кандидату", - добавил Манарбек Садуов.

Он добавил, что выдвижение кандидатов стартовало 26 июня и завершится 9 июля. Кандидаты могут выдвигаться политическими партиями, путём самовыдвижения и акимом района. В соответствии с законодательством для избрания на должность акима гражданин страны должен быть не моложе 25 лет, дееспособным, соответствовать требованиям законодательства в сфере государственной службы, не иметь судимости и фактов совершения коррупционного преступления, коррупционного правонарушения, признанных в установленном законом порядке. Претенденты пройдут проверку на соответствие требованиям.

В проведении прямых выборов сельских акимов в регионе будет задействовано 238 избирательных комиссий - 20 территориальных и 218 участковых. Выборы пройдут в 227 населенных пунктах, где проживают более 153 тысяч человек, из которых 100 тысяч - избиратели.

К слову, в Акмолинской области 239 акимов сельского уровня, из них 95 планируется избрать 25 июля на четырёхлетний срок.

Напомним, 25 мая главой государства подписан Конституционный закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК "О выборах в Республике Казахстан".

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