В Актюбинской области промышленное предприятие уличили в недобросовестной конкуренции

АКТОБЕ. 22 ОКТЯБРЯ - В действиях АО "СНПС-Актобемунайгаз" нашли признаки недобросовестной конкуренции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В антимонопольный департамент по Актюбинской области поступило обращение, в котором говорилось, что АО "СНПС-Актобемунайгаз" при закупе труб в своей конкурсной документации указывает технические ограничения, предполагающие закуп трубной продукции у конкретного поставщика, тем самым нарушая принципы добросовестной конкуренции и ограничивая доступ широкого круга поставщиков к участию в конкурсе", - сообщили в пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
В ходе изучения и работы с обращением антимонопольный департамент установил достоверность изложенных сведений. Технические характеристики трубной продукции, указанные в спецификации на закуп труб АО "СНПС-Актобемунайгаз", позволяли участвовать в тендере только одной компании, входящей в группу CNPC. Тем самым нарушались принципы добросовестной конкуренции и ограничивался доступ широкого круга поставщиков к участию в конкурсе.
На основании выявленных признаков недобросовестной конкуренции антимонопольный департамент по Актюбинской области вынес уведомление в адрес АО "СНПС-Актобемунайгаз" для принятия мер по их устранению", - заявили в ведомстве.
Сообщается, что уведомление антимонопольного органа исполнено в полном объеме, в том числе тендер на закуп труб отменен.