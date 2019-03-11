Алматы. 2 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы 18-метровые автобусы-гармошки приступили к перевозке пассажиров по линии BRT, передает Kazakhstan Today.





В Алматы в рамках транспортной реформы продолжается обновление подвижного состава и увеличение маршрутной сети. В ходе рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек осмотрел 18-метровые автобусы большой вместимости, которые сегодня вышли на новый маршрут по линии BRT, сообщила пресс-служба акима мегаполиса.





В связи с ростом пассажиропотока по линии BRT организован новый маршрут №205, пролегающий по улицам Мустафина - Рыскулбекова - Сулейменова - Жандосова - Тимирязева - Желтоксан (в обратном направлении Наурызбай батыра) - Толе би - ВОАД - рынок "Жетысу".





Маршрут будут обслуживать 30 новых единиц транспорта с интервалом движения в пять минут. Низкопольные автобусы вместимостью более 180 человек оборудованы кондиционерами, камерами видеонаблюдения, системой наклона кузова и соответствуют экологическому классу Евро-5. У каждой из четырех дверей 18-метрового автобуса установлен терминал "ОНАЙ".





По поручению руководства города в целях повышения качества сервиса в общественном транспорте сегодня уже 600 водителей проходят обучение в Центре квалификации. Помимо занятий по ПДД и оказанию первой медицинской помощи, проводятся тренинги по повышению стрессоустойчивости и культуре общения с пассажирами", - рассказал заместитель акима Ерлан Аукенов.





По информации руководителя Транспортного холдинга города Садира Хамраева, в октябре по карте "ОНАЙ" были совершены рекордные 31 млн транзакций на сумму 1,9 млрд тенге.





В акимате подчеркнули, что до конца года доля нового общественного транспорта в Алматы будет доведена уже до 87%. На прошлой неделе в город прибыли еще 200 новых автобусов.





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