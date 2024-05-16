15.05.2024, 10:18 52526
В Алматы хотят переименовать несколько улиц
Фото: Depositphotos
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Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы планируют переименовать несколько улиц. Об этом сообщили в городском маслихате.
От горожан поступили обращения о присвоении улицам мегаполиса имен известных деятелей искусства Казахстана: певца Ермека Серкебаева, композитора Ескендира Хасангалиева, актеров Юрия Померанцева и Владимира Толоконникова", - проинформировали в маслихате.
По проекту решения маслихата города планируется переименовать часть проспекта имени Ю. Гагарина от улицы К. Тимирязева до проспекта Аль-Фараби Бостандыкского района на проспект Ермека Серкебаева, улицу Юбилейную в Ауэзовском районе на улицу имени Владимира Толоконникова.
Присвоить имя Ескендира Хасангалиева планируется безымянной улице в микрорайоне Жас Канат Турксибского района, имя Юрия Померанцева дадут безымянной улице в Бостандыкском районе города.
Отмечается, что проект решения будет отправлен на рассмотрение республиканской ономастической комиссии.
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15.05.2024, 21:32 22306
Олжас Бектенов отметил необходимость придания серьезного импульса развитию сельхозмашиностроения
В этом направлении правительство намерено поддерживать отечественные предприятия
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Кокшетау. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава правительства Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Акмолинскую область посетил ряд системообразующих промышленных предприятий региона и ознакомился с перспективами увеличения производства строительных и теплоизоляционных материалов, сельскохозяйственной и грузовой техники, сообщает пресс-служба правительства.
Олжас Бектенов отметил необходимость придания серьезного импульса в развитии сельхозмашиностроения. В этом направлении правительство намерено поддерживать отечественные предприятия, а также заинтересовано в локализации производств мировых компаний - лидеров отрасли. В этой связи в ближайшее время будут внедрены новые инструменты поддержки таких предприятий, в том числе путем отказа от субсидирования импортной техники и увеличения субсидий на технику, произведенную в Казахстане.
15.05.2024, 21:27 21091
Назначен аким Карасуского района Костанайской области
Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
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Костанай. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Костанайской области по согласованию с маслихатом района Кайрат Оспанов назначен акимом Карасуского района, сообщает пресс-служба акимата региона.
Кайрат Темирханович родился в 1978 году в Тарановском районе Костанайской области. Окончил Костанайский государственный университет имени Байтурсынова по специальности "юриспруденция", бакалавр финансов, также окончил Университет международного бизнеса по "специальности деловое администрирование" (магистр).
Трудовую деятельность начал в 1998 году юрисконсультом на предприятии "Кайранколь" Тарановского района.
Работал юрисконсультом на различных предприятиях Тарановского района и Костаная. Занимал должности руководителя государственно-правового отдела в аппарате акима Костанайской области, руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Костанайской области.
С февраля 2022 года до настоящего времени работал руководителем департамента по управлению земельными ресурсами по Костанайской области Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ.
15.05.2024, 19:33 25931
Районный акимат Шымкента допустил незаконное бурение водяных скважин
В доход государства взыскан штраф в размере 73 840 тенге
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Шымкент. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Каратауского района Шымкента выявила факты проведение открытого конкурса по закупке работ по бурению водяных скважин без разрешительных документов, а также в отсутствие согласования их проведения с уполномоченным органами и проектно-сметной документации, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Таким образом, аппарат акима Каратауского района Шымкента путем проведения государственных закупок допустил незаконное проведение работ по бурению водяных скважин и сращиванию незаконного использования недр - подземных вод на пяти улицах.
По акту надзора заместитель акима района привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 360 КоАП РК (Незаконное строительство на водоохранных зонах и полосах водных объектов, а также незаконное изменение естественного русла реки), в доход государства взыскан штраф в размере 73 840 тенге.
15.05.2024, 18:56 27281
В Экибастузе объявлен режим чрезвычайной ситуации
Фото: freepik.com
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Экибастуз. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе реконструируют канализационный коллектор. Из-за обрушения верхней части трубопровода периодически возникали аварийные ситуации. Проект с использованием бестраншейного способа уже разработан, сообщает Pavlodarnews.kz.
Он удобен для беспрерывной работы коллектора с максимальным удобством для населения города.
На магистральном канализационном самотечном коллекторе в связи с его длительной эксплуатацией и изношенностью произошло заиливание трубопровода. Вследствие чего значительно снизилась пропускная способность, возникли множественные продольные и поперечные трещины", - пояснили в акимате города.
С июля 2023 года зафиксировано четыре обрушения верхней части трубопровода с движением грунта и увеличением площади обрушения.
По данным акимата Экибастуза, в связи со сложившейся ситуацией на магистральном канализационном коллекторе в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба. Это позволило выделить средства и сразу начать ремонтные работы.
15.05.2024, 13:24 44716
С риском для жизни: грубые нарушения безопасности обнаружили в военных школах Казахстана
Здания школ требуют капитального ремонта, обучение в них представляет угрозу жизни и здоровью слушателей
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Главная военная прокуратура выявила ряд грубых нарушений в деятельности военных среднеобразовательных учреждений "Жас-Ұлан" в городах Алматы, Караганде и Шымкенте, где обучаются 908 несовершеннолетних слушателей.
Изучены вопросы безопасности и качества образовательных услуг учебно-материального процесса, соблюдения противопожарных и санитарных норм и правил", - сообщили в ГВП.
Результаты проверки вскрыли ряд нарушений.
Выявлены нарушения несоблюдения безопасности детей, нарушения норм противопожарных и санитарных норм и правил, недостаточного материально-технического оснащения школ и другие", - проинформировали в ведомстве.
В частности, детей на школьном автобусе перевозил водитель, не имеющий соответствующей категории водительских прав.
Оснащение школ не соответствует положенным нормам (мебель, кровати, тумбы, парты, стулья), отсутствует спортивный инвентарь в школах (маты, спортивные тренажеры, футбольные, волейбольные мячи). Здания школ требуют капитального ремонта, обучение слушателей в них представляет угрозу их жизни и здоровью", - подчеркнули в прокуратуре.
По всем указанным фактам в Министерство обороны внесено представление об устранении нарушений законности.
По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора выделены средства для ремонта школ, разработан план по устранению нарушений законности, 14 ответственных должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности", - резюмировали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в детсадах и школах Павлодарской области работали осужденные за убийство и побои.
Грубые нарушения безопасности также обнаружили в школах Жетысу.
15.05.2024, 11:01 51411
Мопеды обяжут регистрировать в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял во втором чтении законодательные поправки в закон "О дорожном движении" и Кодекс об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности.
Основной закон будет контролировать движение малых электрических и отдельных видов транспортных средств, что позволит урегулировать правила эксплуатации и движения мопедов.
В этой связи мопеды объемом двигателя менее 50 куб. см будут отнесены к механическим транспортным средствам и подлежать государственной регистрации с получением государственного номерного знака", - сообщили в мажилисе.
Поправки доработали с учетом большого количества завезенных в страну мопедов. Чтобы предотвратить организационный коллапс, новые требования о регистрации будут введены в действие через 6 месяцев после подписания закона. Это время дается для легализации таких мопедов.
Кроме того, водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения.
Соответствующие поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.
Для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств. Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории "А1". Водителям категорий "А", "В" и "С" она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения. На решение вопроса с водительскими правами будет дано также 6 месяцев.
Также водители мопедов будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями механических транспортных средств.
Если раньше за нарушение ПДД их наказывали штрафом в размере 2 МРП в соответствии со статьей 615 КоАП как иных участников дорожного движения, то после принятия норм водители мопедов будут нести весь спектр ответственности, возложенный на водителей механических транспортных средств. Например, за проезд на запрещающий сигнал светофора им будет грозить штраф в размере 10 МРП, как это предусмотрено в статье 599 КоАП", - разъяснили в мажилисе.
За управление мопедом в пьяном виде сейчас предусмотрена ответственность по статье 440 КоАП и штраф в размере 5 МРП.
После принятия норм водители мопедов будут нести ответственность по статье 608 КоАП - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Санкция данной статьи предусматривает административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет", - уточняется в информации.
Не имевшие водительских прав нарушители ПДД не смогут получить их в течение 7 лет.
После принятия поправок лица, не имеющие и не получавшие права управления транспортными средствами, привлеченные к ответственности за нахождение за рулем в том числе в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсикоманического опьянения, не будут допускаться к сдаче экзаменов на получение такого права в течение 7 лет.
На сегодня они могут беспрепятственно сдать экзамен и получить водительское удостоверение после исполнения административного наказания. Действующие же водители после их привлечения к ответственности по аналогичным статьям лишаются права вождения на 7 лет", - подчеркнули в мажилисе.
Ранее сообщалось, что требования к мопедистам ужесточат в Казахстане. В прошлом году в Казахстане произошло более 3,4 тысячи ДТП с участием несовершеннолетних. В частности, несмотря на обновленные правила для мопедистов и самокатчиков, в Алматы растет число ДТП с участием самокатов и мопедов.
14.05.2024, 20:42 83951
Кадровые перестановки произошли в Минздраве РК
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК Вячеслав Дудник освобожден от должности вице-министра здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства.
Вячеслав Дудник родился в 1963 году в Костанайской области. Окончил Карагандинский государственный медицинский институт, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Международную академию бизнеса, Российскую академию народного хозяйства, Европейский университет Швейцарии.
Трудовую деятельность начал в 1983 году в должности медицинского брата первого хирургического отделения Карагандинской областной клинической больницы.
В разные годы занимал различные должности в медицинских учреждениях. Работал в структуре Медицинского центра управления делами президента РК. Руководил управлением здравоохранения Костанайской области.
14.05.2024, 18:44 77951
В Карагандинской области прокуроры защитили права 412 учащихся
Виновные привлечены к ответственности
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Караганда. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Шетского района провела комплексную проверку деятельности КГУ "Интернат при опорной школе имени Алтынсарина" Шетского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Карагандинской области.
В комплекс здания ресурсного центра входит трехэтажное общежитие, соответствующее требованиям для проживания 100 обучающихся детей из близлежащих сел.
В конце 2022 года решением комиссии без санитарно-эпидемиологического заключения дети выселены из общежития и размещены на втором этаже здания центра, не предусмотренного для проживания детей.
Уменьшение количества учебных кабинетов, переоборудование отдельных кабинетов в хозяйственные помещения привело к нарушению установленных норм площади обучающихся, мест отдыха, санитарных узлов, пищеблоков и т.д.
Проверка показала, что на втором этаже общежития дислоцируется ГУ "Отдел образования Шетского района", а на третьем организовано общежитие для начальника отдела образования, сотрудников и методистов ГУ.
Это обстоятельство вызывало недовольство среди населения.
По акту прокурорского надзора детей вернули в здание общежития, спальные помещения ресурсного центра переоборудованы в учебные кабинеты.
Теперь 412 обучающихся в центре детей могут получать качественное образование.
Виновные привлечены к ответственности.
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Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?