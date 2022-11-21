Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы не выявлено нарушений и жалоб со стороны наблюдателей, сообщила председатель территориальной избирательной комиссии города Алматы Жанна Асанова на площадке пресс-центра по освещению выборов президента Казахстана по Алматы.

Жалоб со стороны участковых комиссий не поступало. Удалений тоже не было, все недоразумения были улажены до обеда", - заявила она.

Один из журналистов задал вопрос касательно использования избирателями и их допуска по электронным удостоверениям в мобильном приложении без проверки QR-кода.

В целом электронное удостоверение у нас применяется, но у нас все сотрудники избирательных комиссий обучены. Все комиссии владеют навыками сканирования электронных удостоверений. Говорить, что сотрудники что-то не знают или не умеют, - это огульно сейчас", - ответила Жанна Асанова.

Она также добавила, что в мегаполисе нет мобильных ЦОНов.

У избирателей возникли проблемы из-за того, что избирательная комиссия не смогла подсказать, где получить прописку. Если возникают такие ситуации, вы сообщайте, мы будем реагировать", - сообщила спикер.

Также она дала объяснение ситуациям, произошедшим на избирательных участках №№ 457 и 458, которые расположены в общеобразовательной школе № 49, где проголосовавших встречали две девушки, которые спрашивали у избирателей, за какого кандидата они проголосовали, и записывали ответы.

В данной ситуации работу проводили представители экзит-пола. У нас 6 организаций официально наделены правом проводить общественный опрос. Данная реакция была связана с тем, что нельзя в день голосования озвучивать какую-либо информацию, возможно, поэтому представители данной организации отказались вступать в контакт с данной организацией", - заявила она.

Жанна Асанова пояснила, надевать ли маску на выборы и обязаны ли члены избирательных комиссий находится на местах в масках.

По ее словам, на брифинге в ЦИК, где выступал министр здравоохранения, который сообщил, что Казахстан находится в "зеленой" зоне, масочного режима нет, но в связи с сезонностью ОРВИ и гриппа членам комиссии не воспрещается надевать маски.

Также в адрес Жанны Асановой поступил вопрос о том, что "в социальных сетях опубликован пост о том, что в избирательном участке № 84 Алматы не знают алгоритм ЦИКа по регистрации граждан, которые не имеют прописки. По словам автора поста, на участке № 84 рассказали, что 6-7 избирателей получили регистрацию на один день для голосования. Однако, председатель участковой избирательной комиссии не знает алгоритма, как нужно прописывать на участке".

Председатель участковой избирательной комиссии не знает алгоритм, потому что пропиской занимается не она, а сотрудники ЦОНа, которые находятся на этих избирательных участках. У них свой рабочий алгоритм, в который мы не вмешиваемся. Наша задача удостовериться в том, что избиратель есть в списке, это делается следующим образом: избиратель обращается в ЦОН, который его регистрирует, потом избиратель подходит в участковую избирательную комиссию, которая смотрит, у нас же есть сервис № 1, где можно посмотреть, прописан ли избиратель на участке или нет. А участковая комиссия, удостоверившись, что у данного избирателя прописка имеется, своим решением включает его в списки", - пояснила спикер.

Председатель ТИК Алматы дала пояснение ситуации, которая произошла сегодня на избирательном участке № 120 в Алматы, где члены комиссии потеряли лупу и, со слов журналиста, обвинили в ее краже бабушку. Как сообщают в СМИ, члены комиссии заподозрили женщину в краже лупы из кабинки.

Действительно, на избирательном участке была утеря лупы, женщина пожилого возраста вышла из кабины голосования, в руках имея две штуки лупы - одна большая, другая маленькая. Член комиссии вежливо уточнил у избирателя, принадлежат ли эти лупы избирателю. На что избиратель улыбнувшись ответила: "Да". Зарегистрированный представитель СМИ подошел к пожилой женщине с вопросом: "Обвиняют ли вас в краже". Обвинения и грубого обращения со стороны членов комиссии избирательного участка в адрес избирателя на самом деле не было. Но тем не менее лупу избирательного участка вернули, но вернула другая женщина, пожилая избирательница, которая случайно положила в сумку лупу из участка", - добавила она.

Также председатель территориальной избирательной комиссии города Алматы Жанна Асанова прокомментировала публикацию о подписях, опубликованную в телеграм-канале BES.media

На избирательном участке № 253 по ошибке члена комиссии избиратель расписался в другой графе, пришел другой избиратель. Комиссией составлен акт о нарушении членом комиссии при выдаче бюллетеня. Вынесено решение об отстранении данного члена комиссии", - пояснила она.