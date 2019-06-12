В Алматы после получения сообщений о минировании проверяют ряд объектов

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Алматы. 11 июня. Kazakhstan Today - Оперативные службы проводят проверку ряда объектов Алматы после получения сигналов о минировании, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время экстренные и оперативные службы города проводят комиссионные осмотры по ряду объектов на территории Алматы, в том числе и судов, после получения сигналов о якобы заложенных взрывных устройствах", - сообщили в пресс-службе департамента полиции мегаполиса.

В рамках алгоритма действия первичного реагирования на такого рода сообщения представителями служб проводятся эвакуация граждан, отвод транспортных средств и поиски взрывных устройств.

Как проинформировали в Центре оперативного управления ДП, по нескольким объектам проверочные мероприятии уже завершены, информация о заминировании оказалась ложной.

Полиция Алматы призывает горожан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности в городе.

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