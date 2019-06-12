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В Алматы после получения сообщений о минировании проверяют ряд объектов

11.06.2019, 11:30 9559
В Алматы после получения сообщений о минировании проверяют ряд объектов
Фото: newtimes.kz
Алматы. 11 июня. Kazakhstan Today - Оперативные службы проводят проверку ряда объектов Алматы после получения сигналов о минировании, передает Kazakhstan Today.
 

В настоящее время экстренные и оперативные службы города проводят комиссионные осмотры по ряду объектов на территории Алматы, в том числе и судов, после получения сигналов о якобы заложенных взрывных устройствах", - сообщили в пресс-службе департамента полиции мегаполиса. 

 
В рамках алгоритма действия первичного реагирования на такого рода сообщения представителями служб проводятся эвакуация граждан, отвод транспортных средств и поиски взрывных устройств.
 
Как проинформировали в Центре оперативного управления ДП, по нескольким объектам проверочные мероприятии уже завершены, информация о заминировании оказалась ложной. 
 
Полиция Алматы призывает горожан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности в городе.
 

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