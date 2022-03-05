В Алматы предлагают реорганизовать несколько управлений горакимата

Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 4 МАРТА - В Алматы предлагается реорганизовать несколько управлений городского акимата. Об этом заявил в своем выступлении руководитель аппарата акима Асат Нурпеисов на сессии маслихата по вопросу "Об утверждении схемы управления городом Алматы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В целях обеспечения государственного контроля за соблюдением в организациях трудового законодательства, защиты прав и свобод работников, включая право на безопасные условия труда, предлагается реорганизовать управление социального благосостояния путем выделения из него управления трудовой инспекции", - сообщил Нурпеисов.
Он также предлагает переименовать управление креативных индустрий в управление молодежной политики с передачей ему вышеуказанных функций управления общественного развития. При этом функционал по развитию креативных индустрий будет передан в управление предпринимательства и инвестиций.
Предложенный Нурпеисовым проект также предполагает переименование:
- управления энергоэффективности и инфраструктурного развития - в управление энергетики и водоснабжения;
- управления жилищной политики - в управление развития коммунальной инфраструктуры;
- управления зеленой экономики - в управление экологии и окружающей среды;
- управления комфортной городской среды - в управление строительства;
- управления общественного здоровья - в управление общественного здравоохранения.