В Алматы участковые инспекторы полиции зарегистрировались в Facebook

Алматы. 6 августа. Kazakhstan Today - В Алматы 102 участковых инспектора полиции зарегистрировались в Facebook, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в департаменте полиции города Алматы, это один из этапов реформы МВД, а также реализации принципа "Слышащее государство", сообщает Polisia.kz

На сегодняшний день в мегаполисе функционируют 102 участковых пункта полиции, в которых работают 572 участковых инспекторов полиции. 102 из них являются старшими участковыми. И именно они первыми зарегистрировались в Facebook. Цель - установить каналы коммуникации с гражданами и наладить обратную связь. Сегодня очень много сигналов от граждан мы получаем посредством электронных ресурсов и социальных сетей. И это очень удобно. Благодаря сознательности и активности общественности, мы имеем возможность оперативно пресекать и выявлять не только мелкие правонарушения, но и преступления. Данные об аккаунтах старших участковых инспекторов можно найти на страницах начальника управлений полиции районов", - сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.

Он отметил, что в ближайшей перспективе - регистрация всех участковых инспекторов в социальных сетях, чтобы они тесно взаимодействовали с жителями своего микроучастка и оперативно реагировали на их обращения.

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