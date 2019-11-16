В Алматы вручили первую республиканскую премию за вклад в развитие социального предпринимательства "Ozgerіs ustasy"

Алматы. 15 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы прошла торжественная церемония вручения первой республиканской Премии за вклад в развитие социального предпринимательства "Ozgerіs ustasy", передает корреспондент Kazakhstan Today.

Вниманию общественности были представлены лучшие примеры организаций, осуществляющих успешную социально-предпринимательскую деятельность в сфере экологии, образования и помощи уязвимым группам. На первом этапе финалистов отбирала экспертная комиссия, в состав которой вошли представители местных и зарубежных экспертных организаций. На втором этапе, победители определились на основе данных общественного онлайн - голосования. Вместе со званием лучшего победители среди НПО получили денежное вознаграждение в размере 500 000 тенге.

"Сегодня мы чествовали первых ласточек социального предпринимательства Казахстана. Их уникальность в том, что они не просто находят решение социальных проблем, а в том, что при этом они делают это на основе устойчивых бизнес-моделей. Проще говоря, помогают нашему сообществу и при этом зарабатывают сами и зачастую предоставляют возможность заработать социально незащищенным группам людей. "Ozgerіs ustasy" в переводе с казахского языка означает "творец перемен". Наши победители настоящие творцы перемен, истинные герои нашего времени. Именно они должны стать ролевыми моделями для нашего подрастающего поколения", - сказала руководитель Impact Hub Almaty Индира Шах.

Она отметила, что очень много интересных проектов с регионов. "Если мы раньше думали, что это в основном Алматы и Нур-Султан, то сейчас у нас три проекта с Атырауской области, два с Мангистауской, с Шымкента, Кызылорды, Уральска. Такое разнообразие и это на самом деле замечательно", - сказала Индира Шах.

В номинации лучший пример социального предпринимательства в области образования победителями стали:

1. Salem Social Village, город Шымкент.

2. Общественный фонд "Фонд культурного, социального и образовательного развития "Комунитиплюс", город Алматы.

3. Общественный благотворительный фонд "Аялаган Алакан", ЗКО.

В номинации лучший пример социального предпринимательства в области поддержки уязвимых групп победителями стали:

1. Общественный фонд Информационно-координационный ресурсный центр поддержки детей-ивалидов "Ерекше омир", город Кокшетау.

2. Объединение юридических лиц "Ассоциация некоммерческих организаций Жамбылской области", город Тараз.

3. ТОО "Ski Park Pioneer", город Алматы.

4. Общественный фонд имени Карабекова Агабека, город Нур-Султан.

5. Молодежное общественное объединение "Jarqyn Bolashaq", Атырауская область.

6. Общественное объединение инвалидов "Страна Мастеров".

7. Общественное объединение "Молдир коз", город Атырау.

8. Общественное объединение "Психоаналитечская ассоциация", город Алматы.

9. Общественное объединение "Федерация пауэрлифтинга и жима лежа Мангистауской области", Мангистауская область.

В номинации лучший пример социального предпринимательства в области экологии победителями стали:

1. Общественное объединение "Центр развития "Арнау", Нур-Султан.

2. Корпоративный фонд "Жайык-Каспийский Орхусский центр", Атырауская область.

3. EcoWasteAktau, Мангистауская область.

Компания Chevron номинирована как лучшая инициатива корпоративного сектора по поддержке социального предпринимательства.

Самрук-Казына Траст стали обладателями премии в номинации "Лучшая государственная мера поддержки социального предпринимательства".

Агенствто США по междунарождному развитию (USAID) номинировано как лучшая инициатива международного института для поддержки социального предпринимательства.

В ходе вечера также был презентован первый республиканский реестр социальных предпринимателей. На сегодняшний день активную деятельность осуществляет порядка 150 социальных предпринимателей.

Гостей вечера встретила ярмарка, на которой была представлена исключительно продукция социальных предпринимателей. Также программу вечера украсило выступление артистов.

Организаторами премии являются Корпоративный Фонд "Act for Impact" (Impact Hub Almaty) в рамках государственного гранта НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

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