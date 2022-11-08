В Астане и Карагандинской области снижены цены на товарный газ

Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по результатам проверки цен на розничную реализацию товарного газа для потребителей поручил снизить его стоимость для жителей Астаны и Карагандинской области, сообщили в комитете.





В сентябре 2022 года по запросу тарифного ведомства АО "КазТранГаз Аймак" представлены необходимые документы для проведения экспертизы цены. В рамках экспертизы цены проведен тщательный анализ представленных материалов, а также изучены дополнительные материалы. По итогам рассмотрения Комитет по регулированию естественных монополий снизил снабженческую надбавку АО "КазТранГаз Аймак" для потребителей Астаны на 35,21%, а для потребителей Карагандинской области - на 32,15%", - сообщается в информации комитета.

В результате проделанной работы в части снижения уровня снабженческой надбавки с 4 ноября 2022 года жители Астаны будут платить ниже ранее действующей цены на 906 тенге за 1000 м3 (без НДС), а жители Карагандинской области на 1281,25 тенге за 1000 м3 (без НДС).





Ранее в Астане действовала цена в размере 34 550,69 тенге за 1000 м3 (без НДС), в Карагандинской области - 36 430,30 тенге за 1000 м3 (без НДС). Таким образом, снижение цены составило 2,62% и 3,52% соответственно.