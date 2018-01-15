В Астане открыт специализированный миграционный ЦОН

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В Астане открыт специализированный миграционный ЦОН15.01.2018
Государство  11:53

Астана. 15 января. Kazakhstan Today - В Астане открыт Центр миграционных услуг, в котором сотрудниками полиции оказывают 10 государственных услуг, передает Kazakhstan Today.

Миграционный ЦОН расположен по адресу: улица Иманова, 31, сообщили в пресс-службе МВД РК.

В Центре ведутся: регистрация приема выхода из гражданства страны, оформление документов на выезд за пределы страны на постоянное место жительство, регистрация иностранцев и лиц без гражданства, временно проживающих в Казахстане, регистрация и выдача разрешений иностранцам и лицам без гражданства на постоянное место жительства. Также здесь ведется выдача удостоверений лицам без гражданства и видов на жительство иностранцам, постоянно проживающим в Казахстане, оформление приглашений на въезд по частным делам, оформление приглашений на въездных виз, прием и согласование приглашений принимающих лиц по выдаче казахстанских виз, присвоение и продление статуса беженца в Республике Казахстан, выдача пропуска на въезд в пограничную зону иностранцам и лицам без гражданства.

"Также для удобства иностранцев в Центре миграционных услуг государственными учреждениями (налоговое управление департамента госдоходов, управление здравоохранения, банки второго уровня, страховые компании) предоставляется государственная услуга по выдаче и продлению разрешений (патентов) трудовым иммигрантам для осуществления трудовой деятельности у физических лиц по принципу "одного окна", - отметили в пресс-службе.

По информации ведомства, для исключения коррупционных рисков все услуги предоставляются безбарьерным доступом к специалистам в режиме электронной очереди.

Как пояснил председатель Комитета миграционной службы МВД Мурат Кабденов, устойчивое социально-экономическое развитие страны привлекает в Астану большой поток иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности. Только в 2017 году по Соглашению ЕАЭС в Астане трудоустроились почти 10 тыс. (9938) граждан России, Беларуси, Армении и Кыргызстана, что почти в 2 раза больше, чем за 2016 год (5203). Почти 43 тыс. трудовых иммигрантов получили разрешения (патенты) на трудовую деятельность у физических лиц, что на 41% больше 2016 года.

"Количество иностранцев, желающих получить патенты, особенно возрастает в весенне-летний период, когда сотрудниками миграционной службы в день оформляется до 500 разрешений", - отметил Мурат Кабденов.
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