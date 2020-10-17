В Атырауской области продлили действие ограничительных карантинных мер

Атырау. 16 октября. Kazakhstan Today - Принято постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области от 15 октября 2020 года № 68 "О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Атырауской области", передает Kazakhstan Today.

Продлить действие ограничительных мероприятий на территории Атырауской области с 00.00 часов 16 октября 2020 года до стабилизации эпидемиологической ситуации по COVID-19", - говорится в документе.

На территории Атырауской области запрещено проведение выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей, зрелищных, спортивных мероприятий.

Запретить деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг-центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), фудкортов, банкетных залов, букмекерских контор, кинотеатров (за исключением кинотеатров на открытом воздухе, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима).

Запретить деятельность общественных пляжей, аквапарков, аттракционов, деятельность прогулочных катеров (речных трамваев).

Разрешено посещение особо охраняемых природных территорий: государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее двух метров, в масках).

Также разрешены междугородние, межрайонные и пригородные пассажирские автобусные перевозки при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Деятельность объектов культуры, театров, библиотек, музеев разрешена при заполняемости не более 50% от общей вместимости, но не более 50 человек с соблюдением социального дистанцирования, шахматной рассадки, проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) разрешена в индивидуальном режиме без проведения коллективных мероприятий, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Разрешена деятельность бассейнов с 09.00 до 22.00 при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек, по предварительной записи, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Движение общественного транспорта разрешено с заполняемостью по количеству сидячих посадочных мест, с увеличением количества автобусов в час пик, с присутствием кондуктора и обработкой дезинфицирующими средствами и открытием всех дверей на конечных остановках.

До 22.00 разрешена деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутики), торговых сетей при заполняемости не более 30% от общей вместимости из расчёта соблюдения социального дистанцирования из расчёта 4 квадратных метра на 1 посетителя с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Разрешена деятельность детских дошкольных учреждений с организацией дежурных групп не более 15 детей при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режим, деятельность детских кабинетов, центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, реабилитационных центров с группой не более 15 человек по предварительной записи, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

СПА-центры, салоны красоты, парикмахерские, центры и салоны, оказывающие косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра могут работать при условии - не менее 4 квадратных метров на 1 посетителя по предварительной записи, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Кроме того, разрешена деятельность тренажёрных залов, фитнес-центров, спортивных секций, спортивно-оздоровительных центров до 22.00, деятельность общественных бань, саун с 09.00 до 22.00 из расчёта 4 квадратных метров на 1 посетителя, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Разрешена деятельность крытых продовольственных и непродовольственных рынков, при заполняемости не более 30% от общей вместимости из расчёта соблюдения социального дистанцирования из расчёта 4 квадратных метров на 1 посетителя при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима до 20.00.

Перевод не менее 50% сотрудников государственных органов на дистанционную форму работы при штатном расписании более 30 сотрудников.

Разрешена деятельность медицинских организаций независимо от форм собственности по предварительной записи с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Объекты общественного питания могут работать с 08.00 до 22.00 с допуском одновременно в помещениях не более 30 человек, на открытых площадках не более 50 человек, при соблюдении социального дистанцирования не менее 2 метров, рассадка за одним столом не более четырех человек (за исключением членов одной семьи), с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Разрешена деятельность по оказанию услуг автомойки, ремонта автомобилей, шиномонтажных работ и бытовых услуг населению с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима до 22.00.

ЦОНы будут работать по предварительному бронированию с установлением графика работы в будние дни с 09.00 до 20.00, работы Call-центров с 09.00 до 18.00, с разрешением работы в выходные дни специализированного центра обслуживания населения в субботу с 09.00 до 18.00, в воскресенье с 09.00 до 15.00 с соблюдением усиленного дезинфекционно-уборочного режима.

Передвижение граждан разрешается группами не более трех человек, за исключением членов одной семьи, при обязательном соблюдении социальной дистанции и ношении медицинских или тканевых масок (за исключением детей в возрасте до пяти лет).

Разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе не более 10 человек, а также спортивные тренировки и соревнования без зрителей для олимпийского резерва, областных и национальных сборных команд не более 30 человек, с использованием бесконтактной термометрией, с проживанием на спортивных базах.

Деятельность продовольственных магазинов (продовольственные магазины у дома, мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты) разрешена с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и ограничением времени работ с 08.00 до 23.00.

Разрешено функционирование общеобразовательных школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью до 15 детей в классах, а также дежурных классов для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

В выходные (суббота и воскресенье) и праздничные дни приостанавливается работа торговых домов, торгово-развлекательных центров за исключением находящихся в них продуктовых супермаркетов, аптек и объектов общественного питания, работа непродовольственных и продовольственных крытых рынков.

Также, согласно документу, сохраняется введённый карантин на месторождении Тенгиз.

Постановление вступает в законную силу со дня подписания.

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