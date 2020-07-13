Атырау. 12 июля. Kazakhstan Today - В Атыраускую область направят врачей, передает Kazakhstan Today.

Ознакомился с обращением представителей общественности о ситуации в Атырауской области. Там побывала комиссия во главе с заместителем премьер-министра. Правительство направляет в область медиков, будет оказана помощь лекарствами", - сообщил в Twitter президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, по состоянию на 23.59 11 июля в Атырауской области зарегистрировано наибольшее количество случаев коронавируса по республике - 7662. Только за прошедшие сутки выявлено 269 случаев КВИ.

10 июля по поручению Токаева с рабочей поездкой Атыраускую область посетил заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов, где провел экстренное совещание по эпидемиологической ситуации в регионе.

Было отмечено, что количество случаев пневмонии наряду с коронавирусом в Атырау составляет 1307.

В настоящее время с пандемией в Атырау борются 1429 врачей. Тем не менее нехватка медицинских специалистов ощущается остро. В Атырау не хватает 278 врачей. Ведутся переговоры с Россией по решению этой проблемы, проводится работа по привлечению молодых специалистов в регион. Кроме того, в борьбе с коронавирусом будут задействованы 122 молодых специалиста из Атырау, которые повышают свои знания и проходят стажировку в интернатуре и ординатуре в других регионах.

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