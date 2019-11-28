В детском отделении райбольницы в Акмолинской области завершился капремонт

Кокшетау. 27 ноября. Kazakhstan Today - В детском отделении Шортандинской районной больницы в Акмолинской области завершился капитальный ремонт, передает Kazakhstan Today.

Приятное событие произошло в Шортандинском районе: в детском отделении районной больницы завершился капитальный ремонт. Благодаря активной помощи депутатского корпуса, как областного, так и районного уровня, средства для этого были выделены из областного бюджета", - отметили в управлении здравоохранения региона.

В торжественном открытии отделения после ремонта приняли участие аким Шортандинского района Гайдар Касенов и главный врач больницы Руслан Бутембаев.

Наши пациенты здесь получают самое важное и ценное - здоровье, и мы с коллективом очень рады, что для этого теперь созданы комфортные условия", - сказала заведующая отделением Танатхан Хазез.

Мы с сынишкой лежим не в первый раз, помним, как было до, есть с чем сравнить, так что искренне поздравляем медицинских сотрудников и, конечно же, всех шортандинцев с таким знаменательным днём!" - говорит молодая мама Елена Шнайдер.

С каждым годом требования к лечебным учреждениям возрастают, но отсутствие финансовых средств зачастую является препятствием для проведения ремонтных работ, приобретения оборудования.

Текущий год для медицинских работников Шортандинской районной больницы сложился удачно, и в результате проведенной оптимизации на сэкономленные средства успешно проведена реконструкция отделения анестезиологии и реанимации для оказания экстренной медицинской помощи в рамках ТРИАЖ-системы.

Входная группа, приемный покой районной больницы, доставка тяжелых носилочных пациентов, пандус для лиц с ограничениями, соответствующий всем санитарным требованиям - все это приближение медицинской помощи населению. А яркие указатели и трехцветные полосы на полу позволяют быстро сориентироваться пациентам, в каком направлении и куда им идти", - указали в управлении здравоохранения.

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