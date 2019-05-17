В Караганде до конца 2019 года откроют семь новых поликлиник по ГЧП

Караганда. 16 мая. Kazakhstan Today - В Караганде по принципу шаговой доступности до конца года откроют семь поликлиник. Все медучреждения будут построены за счёт частных инвестиций, по механизму государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом в своём Твиттер-аккаунте написал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно, город уже пополнился новой поликлиникой. Объект построили в жилом массиве. Он оснащён современным оборудованием. Здесь будут вести приём врачи общей практики. Есть процедурный и прививочный кабинеты, кабинет оказания экстренной помощи и профосмотров. Организовано всё необходимое для удобства пациентов и отсутствия очередей, проинформировали в пресс-службе акима региона.

Новое учреждение здравоохранения посетил аким области Ерлан Кошанов. Он подчеркнул важность улучшения доступности и качества медицинских услуг.

Елбасы поручил, чтобы поликлиники были по принципу шаговой доступности в густонаселённых районах. И в связи с этим у нас разработан общий план. В этом году планируется открыть 18 таких мини-поликлиник: семь - в Караганде и 11 - в городах и районах", - сообщил аким области.

Например, в Майкудуке уже начали строить новую поликлинику. По словам инвестора, государство оказывает необходимую помощь.

Во время посещения строительной площадки глава региона поручил решить вопросы с организацией нормального проезда и ремонтом подъездной дороги.

Инвестор, в свою очередь, за свой счёт обещает благоустроить территорию поликлиники с установкой скамеек и скульптурных композиций.

Планируется, что к поликлинике будет прикреплено более 21 тысячи человек.

У нас в районе много детей и пожилых людей. Мы с нетерпением ждём открытия этой поликлиники, следим за строительством. Удобно, что не придётся ездить далеко к врачам. У меня мама с больными ногами, и каждый раз приходится вызывать такси для поездки в поликлинику", - сказала Татьяна Зилипукина, жительница микрорайона.

Открытие новой поликлиники планируется в декабре. Ерлан Кошанов поручил обеспечить сдачу социального объекта в срок.

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