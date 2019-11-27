Караганда. 26 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области определили уровень социальной напряженности, передает Kazakhstan Today.

Согласно Карте трудовых рисков, уровень социальной напряженности области определен в Республике как средний. По трудовым конфликтам в области наблюдается положительная динамика. Если за последние семь лет произошло 10 конфликтов, то в 2018 году - ни одного", - сообщила сегодня на аппаратном совещании в акимате Карагандинской области исполняющая обязанности руководителя управления инспекции труда Сахибжамал Сафарова.

Вместе с тем она отметила, что в текущем году имел место трудовой спор в филиале АО "Ренейсанс Констракшн", который был урегулирован в короткие сроки.

Сахибжамал Сафарова отметила, что одним из важных инструментов предупреждения трудовых конфликтов является заключение коллективных договоров.

На сегодняшний день на предприятиях области заключено 4074 коллективных договоров - это 100%. При этом коллективные договоры заключены на всех крупных и средних предприятиях. Следующая задача в регулировании трудовых отношений - это обеспечение безопасных условий труда. За 10 месяцев текущего года имеет место снижение производственного травматизма по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 18%", - уточнила она.

Также Сафарова проинформировала о решении вопросов, связанных с задержкой заработных плат.

С начала текущего года погашена задолженность по заработной плате на сумму 286,9 млн тенге. Вопросы задолженности по заработной плате рассматриваются на заседаниях трехсторонней комиссии по социальному партнерству, куда приглашаются руководители предприятий, допустивших задолженность. Также на еженедельной основе отрабатываем совместно с органами прокуратуры, государственных доходов и юстиции, проводим сверку и принимаем меры по погашению задолженности", - пояснила докладчик.

По ее информации, с начала года на предприятиях проведено 1163 проверки, выявлено 773 нарушения, в том числе в сфере трудовых отношений - 692, по безопасности и охране труда - 79, в области занятости населения - 2. Работодателям выдано 389 предписаний, а 150 работодателей привлечены к административной ответственности на сумму 20 млн тенге.

Кроме того, в регионе имеются предприятия с задолженностью по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям.

По информации департамента госдоходов по Карагандинской области, отмечается снижение задолженности предприятий по отчислениям обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и социальных отчислений. Задолженность по ОПВ составляет 247,1 млн тенге, задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования - 82 млн тенге. Привлечено к административной ответственности 5918 налогоплательщиков на сумму более 21 млн тенге", - заключила Сахибжамал Сафарова.

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