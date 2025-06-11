В Казахстане более 7,5 тысячи объектов приостановили работу из-за грубых нарушений безопасности
Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане более 7,5 тысячи объектов приостановили работу из-за грубых нарушений безопасности, сообщил в ходе заседания правительства министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов.
С начала года проверено порядка 16 тысяч объектов, выявлено более 100 тыс. нарушений. За грубые нарушения, представляющие угрозу причинения вреда жизни и здоровью работников, была приостановлена деятельность свыше 7,5 тысячи объектов. При этом 95% объектов приостановлены за нарушения пожарной безопасности, такие как отсутствие и неисправность пожарной автоматики, допуск работников без обучения и инструктажа, а также загромождение эвакуационных выходов", - заявил глава МЧС.
По его словам, нередко выявленные нарушения на опасных производственных объектах приводят к авариям и инцидентам, сопровождающимся травматизмом и гибелью работников.
С января по май зарегистрировано 11 аварий в нефтехимической и горной отраслях, а также на объектах котельного и газового хозяйств, переработке растительного сырья более 60 инцидентов. Травмировано 22 работника, к сожалению, погибли 15 человек", - сообщил Чингис Аринов.
Как сообщил министр, одной из причин несчастных случаев работников является высокий износ технического оборудования на объектах промышленной безопасности.
Для обеспечения безопасности работников министерством принято решение закрепить на законодательном уровне обязанность владельцев опасных производственных объектов составлять сводный план обновления и технического перевооружения, который будет проходить обязательное согласование через наше ведомство. Данная мера позволит частично контролировать процесс техперевооружения и снизит риски возникновения аварий. Соответствующий проект закона в области гражданской защиты находится в сенате", - проинформировал глава МЧС.
Кроме того, отметил он, анализ аварий показал недоработку производственного контроля. Сейчас данный контроль осуществляется работниками из различных структур, проводимый решением владельцев опасных производственных объектов.
Ужесточаются отдельные требования к профессиональным аварийно-спасательным службам в части их оснащения спасательным оборудованием и техникой на праве собственности", - добавил Чингис Аринов.
Ранее сообщалось, что Министерство по чрезвычайным ситуациям РК намерено ужесточить требования к опасным производственным объектам.