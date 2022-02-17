В Казахстане чиновников будут наказывать за необоснованное обогащение

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НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Мажилис парламента Республики Казахстан одобрил в первом чтении поправки по вопросам противодействия коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отмечается в заключении к законопроекту, вводится контроль за соответствием расходов государственных служащих, приравненных к ним лиц, их супругов, доходам указанных лиц, а также устанавливаются фискальные и карьерные санкции. Они будут применяться лишь за значительные расхождения, пишет "Казправда".

Так, в случае если сумма расхождения расходов и доходов превысит тысячекратный размер минимального расчетного показателя, на государственного служащего будет наложен административный штраф в размере 90% от суммы расхождения. Если же сумма расхождения расходов и доходов превысит годовой доход государственного служащего, он подлежит увольнению с государственной службы по отрицательным мотивам.

При этом в каждом случае лицу будет предоставлена возможность обосновать законность расходов.

Данные новеллы планируется ввести в действие с 2027 года с учетом полномасштабного охвата населения всеобщим декларированием, поскольку в 2025 году о размерах своих доходов будут отчитываться все граждане республики, а с 2026 года начнется процесс сопоставления их расходов с доходами", - утоняется в заключении.

Второй блок поправок направлен на формирование системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, сообщает Kazinform.kz

Так, в целях создания комплексной системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, предлагается:

закрепить, что лицо, оказавшее содействие в противодействии коррупции, не может быть привлечено к дисциплинарной ответственности или уволено с должности, или переведено на другую должность без рекомендаций согласительной комиссии;

отнести информацию об оказании лицом содействия в противодействии коррупции к конфиденциальной информации с введением уголовной ответственности за ее разглашение;

в целях устранения правовых пробелов и совершенствования действующих механизмов защиты лиц, участвующих в уголовном процессе, внести комплекс поправок, исключающие недостатки действующих норм.

Также законопроектом предусмотрены поправки, устраняющие правовые пробелы и коллизии, возникшие в правоприменительной практике, пишет Sputnik Казахстан

В частности, внешнему анализу будут подлежать документы государственных органов и организаций, субъектов квазигосударственного сектора, не относящиеся к распорядительным.

Кроме того, деяния, предусмотренные частью 4 статьи 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и частью 4 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Казахстана, совершенные государственным служащим или иным приравненным к нему лицом, предлагается включить в перечень коррупционных преступлений.

На сегодняшний день такие виды деяний не отнесены к коррупционным преступлениям и по ним не наступают такие уголовно-правовые последствия, как по коррупционным преступлениям - пожизненное лишение права занимать должности на государственной службе и квазигосударственном секторе и запрет на применение условно-досрочного освобождения", - отметил глава агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов.