Нур-Султан. 31 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане к уголовной ответственности за коррупцию ежегодно привлекается в среднем свыше тысячи должностных лиц, сообщил председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев в Facebook, передает Kazakhstan Today.

На совещании по вопросам борьбы с коррупцией главе государства был представлен новый формат работы, нацеленный на масштабное продвижение идеологии добропорядочности (integrity), сочетающей в себе такие ценности как честность, справедливость, этичность, неподкупность.

"Несмотря на эффективную реализацию принципа неотвратимости наказания, в Казахстане к уголовной ответственности за коррупцию ежегодно привлекается в среднем свыше тысячи должностных лиц. Длительные сроки лишения свободы, многомиллионные штрафы, конфискация имущества, пожизненный запрет на работу в госаппарате – все это до сих пор не останавливает чиновников идти на сделку с совестью. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять бесперспективность дальнейшего ужесточения законодательства", - сказал Шпекбаев.

По его мнению, эволюция в сторону добропорядочного общества будет возможна при условии культивирования честности и справедливости на протяжении всей сознательной жизни человека. Уже в семье мы должны с ранних лет прививать детям твердые установки о чистоте и справедливости.

Начиная с детского сада, необходимо доступно объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. В школе не допускать списывания и жульничества. В университете искоренить покупку оценок и дипломов. Предприниматели, в свою очередь, должны принципиально отказаться от неэтичного ведения бизнеса и подкупа чиновников. Выбранный нами курс не означает, что мы как-то ослабим антикоррупционный контроль. Принцип неотвратимости наказания - по-прежнему один из основополагающих в нашей работе. Однако государству, обществу и бизнесу в сфере противодействия коррупции нужен новый социальный контракт, с ясными для всех без исключения правилами игры", - отметил он.

При этом, по его словам, флагманом масштабной трансформации сознания должны стать именно госслужащие. Добропорядочность госаппарата – это не только про соблюдение законности и служебной этики, это еще и приверженность ценностям служения обществу, открытость и способность сопереживать проблемам людей. "Даже ответить на обращение гражданина не сухим юридическим языком с формальной отсылкой к закону, а попытаться реально помочь в решении вопроса, вникнув во все детали - это и есть добропорядочность", - подчеркнул глава ведомства.

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